Coronavirus : Le CISSS du Bas-Saint-Laurent prêt à suivre les directives de Québec

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Isabelle Malo, se veut rassurante. Selon elle, la désignation de la contagion en tant que pandémie ne déstabilise pas le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Elle indique que les directives de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, pour éviter la propagation du virus seront suivies.

Isabelle Malo va notamment demander à ses employés de ne pas aller à l'étranger pour suivre des formations ou pour remplir des missions.

Elle affirme aussi attendre plus de détails sur les directives quant aux voyages scolaires et aux voyages personnels des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et de leur famille.

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle toutefois que la lutte contre la propagation du coronavirus commence à l'échelle personnelle et que la meilleure façon de se protéger est d'appliquer les mêmes règles d'hygiène qu'en période grippale.

Mme Malo ajoute que les personnes qui sont allées en voyage dans des zones reconnues comme étant à risque ou qui ont été en contact avec quelqu'un qui a voyagé dans ces secteurs devraient prendre des mesures de précaution .

C'est d'abord et avant tout une responsabilité individuelle. Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Nous, comme réseau, on est là pour soutenir, accompagner, soigner, le cas échéant, puis coordonner toutes les opérations, aussi, autour de cette pandémie-là , poursuit Mme Malo.

Les organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent se font entendre

Des organismes communautaires de la région se sont présentés à la séance du conseil d'administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de mercredi après-midi pour présenter leurs revendications aux administrateurs.

Cela fait quatre ou cinq ans qu'une telle action est organisée annuellement.

Des employés, membres et bénévoles d’organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux (OCASSS) du Bas-Saint-Laurent ont fait part de leurs revendications aux membres du conseil d'administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Cette année, les représentants des différents organismes se sont présentés avec des plantes et des pancartes en forme de feuilles pour rappeler que, tout comme les plantes qui ont besoin d'eau, de soleil et d'un environnement favorable à leur croissance, les organismes communautaires ont besoin de soutien pour déployer leur mission.

Même si le financement pour les organismes communautaires a été rehaussé dans le budget déposé mardi à Québec, les représentants ont demandé que cette tendance se maintienne à l'échelle locale.

Ça faisait au-dessus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de rehaussement à la mission pour les organismes en santé et en services sociaux. Il y a un écart qui s'est creusé [...] et là, il faut rattraper cet écart-là. Émilie Saint-Pierre, coordonnatrice de la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent

Isabelle Malo a répondu qu'elle accueillait avec ouverture les demandes de la Table régionale et qu'elle ferait tout en son pouvoir pour aider les organismes de la région.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil