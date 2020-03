Un premier cas présumé de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Cette femme, qui habite dans le sud-est de la province, est présentement en isolement volontaire.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, dit suivre le protocole d'annonce de la Colombie-Britannique.

La Colombie-Britannique annonce les cas en donnant les régions et non la ville exacte afin de protéger la vie privée des patients et nous suivons ce processus , explique-t-elle.

Les détails du voyage de cette femme, à savoir par exemple si elle était accompagnée, sont inconnus pour le moment.

Les responsables de la santé publique communiqueront immédiatement avec toutes les personnes qui pourraient avoir été en contact avec cette personne pour évaluer leur santé et leur demander de rester à la maison pendant les 14 jours , déclare la Dre Russell. Toute personne qui a été en contact étroit avec cette personne et qui présente des symptômes subira des tests.

Un premier test réalisé au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont s'est révélé positif et des échantillons ont été envoyés au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg pour confirmer le résultat.

Nous avons les capacités dans la province pour déterminer qu'il s'agit d'un cas présumé, mais on l'envoie à Winnipeg pour le confirmer , affirme la médecin, précisant qu'il s'agit d'un cas très probable .

Le Nouveau-Brunswick est la première province de l'Atlantique à signaler un cas présumé de la maladie liée au nouveau coronavirus.

Mesures de précaution

Les gens qui ont voyagé à l’étranger pendant les 14 derniers jours devraient surveiller leur état de santé pendant 14 jours lors de leur retour au Canada , recommande la médecin-hygiéniste en chef de la province.

Si une personne qui a récemment voyagé à l’extérieur du pays présente des symptômes non spécifiques (tels que mal de tête, congestion, courbatures, sensation de malaise général), elle devrait s’isoler des autres et rester à la maison pour surveiller son état de santé.

Si ces symptômes progressent pour inclure de la fièvre et une toux, la personne devrait :

téléphoner immédiatement au 811;

décrire ses symptômes et ses antécédents de voyage; et

suivre à la lettre les instructions qu’on lui donnera.

Une pandémie mondiale

Le coronavirus est désormais une pandémie mondiale, a annoncé mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.