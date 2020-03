Le restaurant Habaneros a dû se battre pour protéger son image

L’entreprise abitibienne suivait avec attention les opérations de ce compétiteur, qui a lancé un concept mexicain il y a trois ans, en utilisant l'appellation El Habanero grillades mexicaines et un logo similaire au sien.

On a tout de suite vu que ça créait de la confusion auprès de nos clients et nos fournisseurs, explique Renaud Alexandre. On a d’abord eu gain de cause auprès du Registraire des entreprises du Québec, mais ils ont continué à opérer, parce que ça demeure un recours administratif, qui n’a pas de pouvoir exécutoire. Ils pouvaient juste changer leur nom au Registre.

Quand ce compétiteur a affiché le nom et l'image de son restaurant sur un projet de développement immobilier à Mont-Tremblant il y a un an, Habaneros a pris les grands moyens pour faire respecter sa marque de commerce, qui est protégée pour tout le Québec.

C’est la goutte qui a fait déborder le vase. On a pris ça très au sérieux parce que les Laurentides, c’est éventuellement un marché naturel d’expansion pour nous. Beaucoup de gens de l’Abitibi passent par là et on a beaucoup de messages de gens qui se demandaient si c’était nous. On a décidé de finir ça et on a obtenu une injonction la semaine dernière. Renaud Alexandre, fondateur d'Habaneros Grill mexicain

En vertu de cette injonction, l’entreprise montréalaise n’a plus le droit d’opérer avec une appellation qui porte à confusion avec celle d’Habaneros Grill mexicain.

Il leur reste juste un restaurant à Montréal et il est sur le point de changer de nom, se réjouit l’homme d’affaires valdorien. L’injonction devrait régler la situation. C’est quand même un jugement de la Cour supérieure, c’est du sérieux. À partir du moment où ils changeront leur nom et leur enseigne, il n’y aura plus de problème.

Les avocats d’Habaneros vont aussi s’assurer que les affiches apposées à Mont-Tremblant vont disparaître puisque, de toute façon, le projet de restaurant ne s’est jamais concrétisé.

En plus du projet de restaurant à Mont-Tremblant, des restaurants ont déjà été ouverts à Montréal sous le nom El Habanero grillades mexicaines. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

C’est un dossier très important pour nous. On a investi de l’énergie et de l’argent dans notre marketing et notre image de marque. En 2020, c’est dur de se démarquer. Quand d’autres personnes essaient d’en tirer profit, c’est dommage. C’est sûr qu’on va tout faire pour protéger notre image.

Fondée en 2014, Habaneros Grill mexicain compte cinq restaurants au Québec : à Rouyn-Noranda, Amos, Sherbrooke et deux à Val-d’Or.