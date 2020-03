Inondations : « Sainte-Marie ne s'en tirera pas »

Je n'ai pas de boule de cristal. C'est imprévisible la Chaudière. Comme chaque année, la Beauce ne s'en tirera pas , affirme le maire Gaétan Vachon.

La stratégie sera toutefois différente cette année. Avec plus de 200 résidences démolies en zone inondable, la gestion des personnes sinistrées n'accaparera pas autant les services d'urgences.

Cette année, on va gérer plus la crue des eaux, la sécurité et la fermeture de certaines rues , explique M. Vachon.

La résidence située au 297, avenue Chassé à Sainte-Marie en démolition le 5 août 2019 Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Protéger les infrastructures

Ayant moins d'immeubles pour freiner les glaces, la Ville a procédé à l'installation de murets de béton le long de la rivière. Gaétan Vachon prévient toutefois que la mesure est loin d'être infaillible.

Ce n'est pas une garantie. Il faut être vigilant. On va aviser la population de commencer à se ramasser comme chaque année , dit-il.

Ce qui m'inquiète le plus, autant pour Telus que pour Hydro-Québec, les glaces vont frapper les poteaux. C'est là que ça peut être vulnérable, mais c'est là que les murets de bétons vont aider. Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Sacs de sable pour l'usine Vachon

L'usine Vachon a d'ailleurs installé des sacs de sable pour protéger les accès aux bâtiments.

Ils protègent les accès principaux. C'est bien. Ça va aider à contrer des dégâts majeurs comme ils ont eu l'an passé , précise Gaétan Vachon.

L'usine Vachon ne veut pas subir les mêmes dégâts que ceux du dernier printemps. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le maire prévient toutefois que c'est une décision indépendante de l'entreprise. La Ville de Sainte-Marie ne va pas fournir des sacs de sable parce que l'eau rentre de partout , mentionne M. Vachon.

L'installation de sacs de sable autour de l'usine Vachon fait partie du plan d’immunisation que l'entreprise a développé pour les prochaines années. Des discussions sont toujours en cours entre l'usine et la Ville pour un possible déménagement sur un autre terrain industriel.

Les sites disponibles sont toutefois rares. La Ville de Sainte-Marie entame présentement des démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour agrandir sa zone industrielle.