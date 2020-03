Une enseignante de l'UQAT finaliste pour un prix de l'Ordre des infirmières

Manon Lacroix est finaliste au Prix Florence 2020. Elle est reconnue pour son enseignement et sa contribution dans la recherche en sciences infirmières.

C'est sûr que j'ai enseigné à beaucoup de jeunes infirmières de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi à travers le Québec par la formation des infirmières praticiennes en soins de première ligne. Je pense qu'on me reconnaît ça et pour moi c'est sûr que l'enseignement c'est une passion, souligne Manon Lacroix. J'adore enseigner! Prendre les étudiants au début et les amener à un autre niveau, c'est ça qui m'anime.

De nouvelles façons d'enseigner

Manon Lacroix est professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé à l'UQAT et infirmière praticienne en soins de santé primaires en Ontario.

Avec toutes les nouvelles plateformes, on appelle ça de la technopédagogie maintenant, les professeurs ont dû se familiariser avec les nouvelles pédagogies. Aussi, le fait que les jeunes infirmières aiment apprendre aussi un côté pratico-pratique, pas juste de la théorie, c'est sûr que nous à l'Université on a beaucoup travaillé avec l'enseignement qu'on faisait justement à rendre ça beaucoup plus pratique, à les emmener à un niveau plus élevé au niveau clinique , affirme celle qui enseigne depuis 20 ans.

Une cérémonie se tiendra le 12 mai à Montréal pour souligner la contribution des infirmières et des infirmiers de la province.