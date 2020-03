Les médecins du Nouveau-Brunswick trouvent les mesures de Cardy trop extrêmes

Le ministre de l'Éducation Dominic Cardy a annoncé lundi qu'il exige que tous les enfants et membres du personnel qui reviennent de voyages à l’étranger après le 8 mars évitent les écoles publiques pendant 14 jours.

Les médecins du Nouveau-Brunswick estiment qu'il aurait fallu plus de preuves concrètes pour justifier une telle directive.

Cette mesure a suscité la confusion et l'inquiétude des parents, des élèves, des enseignants et des fournisseurs de soins de santé et risque de mettre à rude épreuve un système de santé déjà fragile. Je pense qu'il faut revoir et reconsidérer la question de la santé publique , déclare le Dr Chris Goodyear, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB).

De plus, les médecins auraient souhaité que cette directive soit ancrée dans une politique de santé publique.

Les décisions relatives à la santé publique et à la COVID-19 devraient être prises par le Bureau du médecin-chef en consultation avec d'autres parties prenantes de la santé et du gouvernement. Dr Chris Goodyear, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick