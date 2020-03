Coronavirus : hausse marquée des ventes de produits désinfectants

Les masques et les assainisseurs pour les mains se font de plus en plus rares sur les tablettes des commerces. Les clients se ruent sur ces produits et les fournisseurs n’arrivent plus à répondre à la demande grandissante. C’est la peur engendrée par l’arrivée de la COVID-19 au Québec qui provoque cette frénésie.

On n’a jamais vendu autant de produits de cette nature-là , confirme le gérant d’une pharmacie Familiprix de Chicoutimi, André Larouche.

En ce moment, les pharmacies écoulent en une semaine ce qu’ils vendent habituellement en un an.

On est rationné chaque jour, donc on a une certaine quantité qu’on peut commander. Cette quantité-là tend à descendre chaque jour, donc on se rend compte qu’on va se rendre à un BO [back order]. André Larouche, gérant, Familiprix

Dans la région, cette pénurie est liée au fait que les fournisseurs n'arrivent plus à répondre à la demande. À Saguenay, Produits sanitaires Lépine n'arrive plus à s'approvisionner en masques et en assainisseurs et à fournir ses clients, notamment des pharmacies réparties à travers la province.

Que ce soit à Québec, Montréal, à Rimouski... Même si le coronavirus n’est pas ici présentement, on a énormément de demandes à ce sujet. Il faut savoir qu’il y a 10 ans, c’était la H1N1, on était là; on revit la même chose , indique la directrice de l’entreprise, Fabienne Simard.

Produits sanitaires Lépine a de la difficulté à fournir ses clients en raison de l'augmentation marquée de la demande. Photo : Radio-Canada

Les commandes ont bondi dans les derniers jours, ce qui complique la gestion chez Produits sanitaires Lépine. Si les produits désinfectants peuvent facilement être remplacés par un bon lavage de mains avec du savon et de l’eau, la pénurie de masques pourrait devenir plus problématique.

Un masque, ce n’est d’aucune utilité pour quelqu’un qui n’est pas malade. C’est pour éviter de propager la maladie que ça peut rendre service. Donc, si on a une pénurie, ça peut mettre en péril, à la limite, nos soins de santé. Il faut que les intervenants de base aient leur masque, donc ça pose un problème à ce niveau-là , explique la chimiste Karen Provencher de Produits sanitaires Lépine.

L’entreprise n’est pas en mesure de préciser à quel moment les masques et les désinfectants seront de retour dans leur inventaire.

D’après le reportage de Flavie Villeneuve