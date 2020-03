Coronavirus : 15 réponses à vos questions

1. Qu’est-ce que la COVID-19?

C’est une maladie infectieuse causée par le coronavirus SRAS-CoV-2 apparu en Chine en décembre dernier et qui se répand actuellement à l’échelle planétaire.

2. Quels sont les risques de contracter le virus?

À l’heure actuelle, le gouvernement canadien évalue le risque comme étant faible au pays, mais affirme que la situation peut changer soudainement.

3. Comment se transmet le virus?

Le SRAS-CoV-2 se transmet d’une personne à l’autre par le biais des gouttelettes expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou postillonne.

Le coronavirus se transmet d’une personne à l’autre par le biais des gouttelettes expulsées par le nez ou par la bouche. Photo : iStock / PeopleImages

Ces gouttelettes se déposent ensuite sur des objets ou des surfaces autour de la personne. Il est alors possible de contracter le virus si on touche ces objets ou ces surfaces.

Une personne peut aussi attraper le virus directement des gouttelettes qu’une personne malade expulse lorsqu’elle tousse.

4. Quels sont les symptômes de la maladie?

Les mêmes que la plupart des cas de grippe saisonnière : de la fatigue, de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, un essoufflement et des difficultés respiratoires.

Certaines personnes ont aussi une congestion nasale, des maux de gorge ou une diarrhée.

5. Peut-il y avoir des complications?

Le virus est bénin dans environ 80 % des cas, et les personnes infectées ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. Elles guérissent sans traitement particulier.

Environ une personne sur cinq a cependant des symptômes qui nécessitent une hospitalisation.

Dans les cas les plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale, et même la mort.

6. Quelles sont les personnes les plus à risque?

Habituellement, les effets de ce type de virus sont plus graves chez les personnes les plus fragiles, comme les jeunes enfants et les personnes âgées.

Or, pour une raison encore mal expliquée, les enfants développent peu de symptômes lorsqu’ils sont infectés par le coronavirus.

Ce sont donc les personnes âgées, et particulièrement celles qui sont fragilisées par d’autres maladies chroniques (hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou diabète), qui présentent des symptômes graves.

7. Quelles sont les règles à suivre pour prévenir une infection?

Se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. C’est le meilleur moyen de tuer le virus s’il est présent sur vos mains.

Se laver les mains avec du savon régulièrement, pendant au moins 20 secondes, est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la propagation du virus. Photo : iStock / milicad

Éviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements.

Il faut garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent pour ne pas être en contact avec les petites gouttelettes qui peuvent contenir le virus.

Lorsque vous toussez ou éternuez, vous devez également vous couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude. Si vous vous mouchez, jetez immédiatement le mouchoir.

Il faut aussi éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Les mains sont continuellement en contact avec plusieurs surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Elles représentent donc la meilleure façon pour le virus d’entrer dans votre organisme.

Ces règles de base pour contenir l’infection doivent également être suivies par les enfants.

8. Puis-je attraper le virus d’une personne qui ne présente aucun symptôme?

Comme le virus se propage principalement par les gouttelettes respiratoires expulsées par les personnes qui toussent, le risque de le contracter au contact d’une personne qui ne présente aucun symptôme reste faible.

Cependant, comme certaines personnes ne présentent que des symptômes discrets, elles peuvent quand même transmettre le virus par le biais d’une toux légère.

9. Combien de temps dure la période d’incubation?

La période d’incubation est le temps qui s’écoule entre l’infection et l’apparition des symptômes de la maladie. Les autorités sanitaires estiment, dans l’état des connaissances, que la période d’incubation de la COVID-19 dure de 1 à 14 jours.

10. Les masques peuvent-ils me protéger?

Les mains demeurent, même avec un masque, les principaux moyens de contamination. L’Organisation mondiale de la santé affirme que seules les personnes qui présentent des symptômes respiratoires (fièvre et toux) et les gens qui s’occupent des patients doivent porter un masque.

11. Combien de temps le virus peut-il survivre sur une surface?

Selon les derniers travaux publiés, le nouveau coronavirus pourrait survivre de trois heures à une douzaine d'heures, dépendamment de certains facteurs comme le type de surface, la température ou l’humidité ambiante.

12. Que dois-je faire si je pense avoir le virus?

Si vous revenez d’un voyage à l’étranger et que vous présentez des symptômes de fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, les autorités de santé publique vous demandent de communiquer avec elles. Ceux qui pensent avoir été en contact avec des personnes infectées peuvent aussi contacter les autorités. L’intervenant vous posera des questions sur votre état, sur votre voyage, et discutera avec vous de la marche à suivre.

Ne vous rendez pas à un centre hospitalier ni à une clinique sans préalablement avoir contacté les numéros mentionnés ci-dessus.

Numéros téléphoniques pour joindre les autorités de santé publique : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Québec Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Yukon : 811

Manitoba : 1 888 315-9257

Ontario : 1 866 797-0000

Terre-Neuve-et-Labrador : 811 ou 1 888 709-2929

Territoires du Nord-Ouest : 911

13. Lorsqu’une personne guérit de la COVID-19, peut-elle l’attraper de nouveau?

Non. Elle a développé des anticorps contre la maladie, et elle est guérie.

14. Puis-je être contaminé par des colis livrés chez moi?

Il y a peu de risque d’être infecté par contact avec un colis qui a été déplacé et exposé à différentes conditions et températures.

15. Mon animal domestique peut-il me transmettre le virus?

Pour le moment, aucune donnée scientifique ne montre que les chiens ou les chats peuvent être infectés — ou transmettre — le virus.