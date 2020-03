Des centaines d’élèves offrent leur soutien aux enseignants de la Saskatchewan

Cette manifestation a été menée après que la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) a annoncé au début de la semaine qu’elle allait commencer à recourir à des moyens de pression à compter de jeudi. Ces sanctions comprennent entre autres l’annulation des activités parascolaires pour les élèves de la province.

Une décision qui entraîne bon nombre de conséquences, notamment du côté de l’Association athlétique des écoles secondaires de la Saskatchewan qui indique que les séries éliminatoires de basketball ne seront pas en mesure de se poursuivre à moins d’une entente entre la province et les enseignants au plus tard mercredi après-midi. Même chose du côté du championnat provincial Hoopla, qui doit avoir lieu du 19 au 21 mars prochain.

Selon l’Association, ces annulations affecteraient environ 1700 élèves, 300 entraîneurs et un certain nombre d'organismes communautaires.

Hunter Watson, une étudiante de 12e année qui joue au basketball à l’école secondaire d’Indian Head, fait partie des élèves concernés. La jeune athlète comptait sur les séries éliminatoires et le championnat provincial pour impressionner les recruteurs dans l’espoir d’obtenir une bourse d’études.

Le basketball est beaucoup plus qu’une simple activité parascolaire pour moi. Le championnat provincial Hoopla, par exemple, m’aurait non seulement permis de me faire remarquer par des recruteurs universitaires, mais aussi de développer des habiletés qui m’auraient été utiles toute ma vie , affirme Hunter Watson.

Avec ses coéquipières, elle a décidé de se rendre au Palais législatif pour offrir son soutien aux enseignants de la province. Elle invite les élèves de toute la province à se joindre au mouvement et espère que le gouvernement entendra leur message.

C’est une discussion entre deux groupes d’adultes. D’un côté, il y a la province et de l’autre, les enseignants. Mais on oublie souvent qu’il y a un troisième côté dans ce conflit de travail. Nous, les étudiants, nous sommes affectés aussi. Hunter Watson

Hunter Watson comptait sur les séries éliminatoires et le championnat provincial pour impressionner les recruteurs dans l’espoir d’obtenir une bourse d’études. Photo : Radio-Canada

Hunter Watson n'est pas la seule élève à apporter son soutien aux enseignants de la Saskatchewan. Une pétition en ligne qui demande au gouvernement provincial de répondre aux demandes de la STF Fédération des enseignants de la Saskatchewan a aussi été lancée. Plus de 1000 signatures ont été recueillies en moins de 24 heures.

Cette pétition a été lancée par Laticia Beaulieu, une élève de 12e année de Swift Current, qui estime que la majorité des signataires sont des étudiants comme elle.

Ce ne sont pas seulement les adultes qui sont concernés par cette situation. Je pense qu'il est important que la voix de la jeune génération soit entendue sur une question aussi importante , mentionne Latici Beaulieu.

Le nombre d’élèves par classe est l’un des principaux points de friction entre les enseignants et la province. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

En février dernier, plus de 90 % des membres de la STF Fédération des enseignants de la Saskatchewan avaient voté en faveur d'une décision permettant de confier à leur comité de négociation la possibilité de recourir à des moyens de pression si les négociations avec la province s'enlisaient.

Le président de la Fédération, Patrick Maze, a déclaré, lundi, que les moyens de pression causeraient des désagréments aux parents et aux élèves, mais que cette action était nécessaire pour que la province réagisse.

Le nombre d’élèves par classe est l’un des principaux points de friction entre les enseignants et la province. Le ministère de l'Éducation estime que cette question ne devrait pas faire partie des négociations contractuelles.

Avec les informations de Thomas Gagné, Sophie Chevance, Morgan Modjeski et CBC