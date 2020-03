Un Canadien aux premières loges de la lutte contre le coronavirus

Le diplômé de l’Université Memorial de Terre-Neuve est le chef de la mission de l'Organisation mondiale de la santé ( OMSOrganisation mondiale de la santé ) sur la COVID-19 en Chine.

Le Dr Aylward s’est rendu en février dans la province de Hubei, le point de départ de la pandémie de coronavirus, pour observer sur le terrain les efforts des autorités chinoises de la santé pour s’efforcer de ralentir la propagation de la maladie et soigner les personnes atteintes.

Entré en 1992 à l’ OMSOrganisation mondiale de la santé , le Dr Aylward n’en est pas à sa première urgence de santé publique de portée internationale. Il y a quelques années, il a piloté la réplique de l’ OMSOrganisation mondiale de la santé à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. De 1998 à 2014, il a dirigé l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite.

À quoi ressemble une journée typique dans la vie du Dr Bruce Aylward ces jours-ci?

Je ne suis pas certain que vous voulez le savoir , lance-t-il en riant à l’équipe de l’émission radiophonique The St. John's Morning Show du réseau CBCCanadian Broadcasting Corporation à Saint-Jean, avec qui il s’est entretenu quelques minutes cette semaine par téléphone à partir de Genève, en Suisse. Je me suis couché vers 2 h ou 3 h du matin et je me suis levé à 7 h. J’ai parlé avec l’Irak, communiqué avec la Chine, j’étais au téléphone avec l’Italie ce matin, en plus de parler à certaines de nos équipes internes et de nos conseillers. Je dois parler à quelqu’un d’autre dans 15 minutes , explique-t-il.

La clé : une population bien informée

La communication avec le public est la clé pour endiguer une pandémie comme celle de la maladie à coronavirus COVID-19, dit le Dr Aylward. Le défi le plus important , soutient-il, est le risque que la population interprète mal la situation et réagisse trop mollement.

Les gens sont intelligents. Les gens sont préoccupés par leur santé. Les gens vont faire la bonne chose s’ils ont la bonne information , insiste le médecin.

Le Dr Bruce Aylward fait le point sur la maladie à coronavirus COVID-19, le 25 février 2020 à Genève, en Suisse. Photo : Reuters / Denis Balibouse

Son équipe remarque une tendance chez beaucoup de gens à s’attarder davantage aux statistiques et aux nouvelles qui les rassurent.

Ils regardent le taux de mortalité le plus bas possible et se disent : “Oh, c’est comme la grippe saisonnière". Ou ils retiennent : “Oh, ça ne se propage pas si vite à cause de ceci” ou “Oh, ça ne touche que les plus âgés, je suis en sécurité”. Et aucune de ces affirmations n’est vraie , dit le Dr Aylward.

Il n’y a pas de raison de paniquer au sujet de cette maladie, mais vous devez être très préoccupés. Dr Bruce Aylward, Organisation mondiale de la santé

Ce n’est pas la grippe saisonnière. C’est d’une magnitude avec un taux de mortalité au moins 10 fois plus élevé. C’est vrai, ça frappe les populations les plus vulnérables. Mais ça peut frapper les gens de n’importe quel âge - disons-le très, très clairement - de la trentaine à la soixantaine, et aussi les plus vieux , rappelle-t-il.

Chacune des éclosions ou épidémies est différente, explique le médecin terre-neuvien. Les experts ont retenu des leçons de leur expérience face au virus Ebola ou au Zika, mais il est inexact, à son avis, de qualifier ces éclosions de répétition générale ou d’entraînement à l’actuelle pandémie.

Chacune de ces éclosions est différente et chacun de ces virus est différent , souligne-t-il. Là où l’expérience se fait le plus sentir, dit-il, c’est lorsque vient le temps de comprendre les particularités de chaque système de santé, et des différents gouvernements dont les réactions sont primordiales pour sauver des vies.

Le Dr Bruce Aylward, qui dirigeait la réponse à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, fait le point sur la situation le 11 mars 2015 à Genève, en Suisse. Photo : Associated Press / Martial Trezzini

À la fin du mois de février, le Dr Bruce Aylward se disait optimiste face aux chances de contenir le coronavirus.

Interrogé cette semaine à savoir s’il était toujours du même avis, le médecin dit s’appuyer sur ses observations, et non sur ses impressions.

Ce n’est pas ce que je crois. C’est la réalité du virus , martèle-t-il.

La chose importante que nous ayons apprise en Chine - et je pense que c’était une surprise pour moi et pour la plupart des experts au sein de notre équipe - c’est que l’on peut vraiment contrôler un virus qui se propage par voie respiratoire avec des mesures traditionnelles de santé publique , dit-il.

L’idée reçue, c’est qu’il était impossible de réellement ralentir la circulation de virus comme celui de la grippe, qui se propage très rapidement, explique l’épidémiologiste. Mais l’expérience de ce coronavirus leur enseigne une leçon différente.

Ce que nous avons vu en Chine, c’est qu’avec une approche rigoureuse et des mesures appropriées au sein de la population, c’est-à-dire le lavage des mains, le dépistage des cas, le repérage des personnes avec lesquelles ils ont été en contact, etc... on peut vraiment ralentir ces virus, empêcher un nombre important de malades et de morts. Ces leçons sont très, très claires , dit-il.