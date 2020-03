Une page Facebook qui évalue l’attente à l’urgence, une mauvaise idée selon les spécialistes

L'engouement est réel : moins de deux semaines après sa création, le groupe « Attente au CHRN » compte déjà près de 4000 membres. Les internautes y partagent des photos de la liste des patients en attente à l'urgence.

Notre intention, c'est d'aider les gens, explique l'un des administrateurs du groupe, Pascal Blais. On sait qu'il y a beaucoup d'attente à l'hôpital. On ne veut pas que les gens manquent leur rendez-vous. On ne veut pas qu'ils s'en aillent, qu'ils reviennent et qu'ils aient manqué leur place. On veut que les gens soient capables de savoir où on est rendus.

Les membres du groupe y publient fréquemment le tableau d'attente de l'urgence. Photo : Facebook/Attente C.H.R.N.

L’urgence, le meilleur moyen d’obtenir des soins adéquats?

Si tu n’es pas assez malade pour venir sans que quelqu’un envoie une photo du tableau, trouve une autre alternative , laisse entendre une infirmière qui désire garder l’anonymat par peur de représailles non pas de la part de son employeur, mais bien du public.

Le risque que les gens qui attendent et qui sont vraiment malades ou dont la situation risque de se dégrader quittent l'urgence inquiète les professionnels de la santé, confirme la Dre Annie Léger, directrice des services professionnels et de l’enseignement universitaire (DSPEU) au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Dre Annie Léger, directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire (archives) Photo : Radio-Canada / Jocelyn Corbeil

Dre Léger rappelle d’ailleurs qu’avant de se présenter à l’urgence, il est de bon augure de se référer au service téléphonique d’Info-Santé en composant le 811, où une infirmière peut aiguiller le patient en fonction de la gravité de sa condition.

La première étape est d’appeler au 811 pour valider si le besoin de consultation est urgent, si ça peut attendre un rendez-vous avec son médecin de famille, d’aller en GMF ou même simplement de consulter son pharmacien, énumère-t-elle. Il ne faut pas que les gens utilisent ce site-là pour décider s’ils doivent venir à l’urgence ou pas parce que de toute façon, ça a très peu de valeur prédictive sur le délai d’attente qu’ils vont avoir.

Des risques pour la santé?

Elle précise notamment que l’ordre des priorités peut changer du tout au tout, par exemple si une ambulance arrive avec des malades considérés comme prioritaires ou si la situation d’un patient dans la salle d’attente se dégrade.

Vous venez pour un mal de tête qui dure depuis 24 heures et qui vous inquiète. Vous vous faites évaluer et vous êtes catégorisé priorité 4. Une heure après, l’infirmière vous revoit et là vous dites que votre vue n’est plus claire. Là, vous tombez priorité 3, donc vous remontez dans la liste. Et vous pouvez venir pour une douleur thoracique, dans les poumons, et vous allez être priorité 3, 10-15 minutes après votre pression chute, vous allez être vu rapidement , illustre Dre Léger.

C’est juste normal que les gens les plus malades soient vus en premier. Dre Annie Léger, DSPEU au CISSS-AT

Le tableau des priorités est là pour rester

Dre Léger mentionne que le tableau des priorités ne sera pas retiré, mais qu’il est judicieux de l’utiliser à bon escient, c’est-à-dire de le consulter seulement à titre indicatif et surtout à partir de la salle d’attente de l’urgence et non depuis son foyer.

Je crois que les gens qui sont dans la salle d’attente apprécient de voir l’évolution des patients, où ils sont rendus. Parce que quand vous êtes là, vous voyez bien si ça roule, ça va vite et ainsi de suite. Je pense que ça aide les gens à se situer. Si vous êtes le dixième et que personne n’a été appelé depuis 10 minutes, vous savez que vous avez le temps d’aller vous chercher un café , plaide-t-elle.

Un outil qui pourrait être plus systématiquement déployé dans les hôpitaux du Québec

L’administrateur du groupe Facebook « Attente C.H.R.N. » le réitère : l’utilisation des réseaux sociaux vise à aider les gens. On ne veut pas que ça ait des effets sur la santé à l'hôpital , plaide-t-il. Il va même plus loin et espère un jour voir le ministère adopter les nouvelles technologies pour gérer les temps d’attente.

On a même pensé que peut-être un jour le ministère pourrait faire une application et qu'on pourrait avoir [l'ordre des priorités] sur notre cellulaire , indique-t-il.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on indique par courriel que les moyens pour communiquer les délais d'attente aux usagers varient d'un hôpital à l'autre. Certains hôpitaux ne communiquent d'ailleurs pas ces informations aux patients.

On ajoute que le MSSS « n’a pas encore statué sur la publication du temps d’attente dans les urgences du Québec », mais qu’il publie sur son site officiel les données des urgences de la province, c’est-à-dire le nombre de patients sur civière, le nombre de civières disponibles, ainsi que le nombre de visites et le taux d’occupation de l’urgence.

À titre d’exemple, l’urgence du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda était occupé à 125 % de ses capacités à 13 h le mercredi 11 mars.