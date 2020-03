Construction d’un centre multisport : Maria prend un pas de recul

Avant les Fêtes, le conseil municipal de Maria, en partenariat avec la Commission scolaire René-Lévesque, prévoyait soumettre un projet de construction d'une nouvelle infrastructure sportive au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Les deux partenaires souhaitaient profiter de l’aide financière disponible pour construire à proximité de l’école primaire Saint-Donat de Maria une surface multisport couverte quatre saisons qui viendrait remplacer la patinoire extérieure existante qui est désuète.

La date limite pour soumettre un projet au PAFIRSProgramme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives était le 21 février, ce qui n’a pas finalement pas été fait.

Le maire de Maria, Christian Leblanc, explique que le projet évalué à au moins un million de dollars n'était pas encore assez bien ficelé pour aller de l’avant avec une demande financière.

Le projet avance bien, affirme M. Leblanc, mais on croit que ce n’est pas gagnant de le déposer là et de la précipiter. On s’est dit : "Un instant, faisons nos devoirs de la bonne façon". Le projet continu d’être considéré, mais on enlève l’urgence du dépôt, parce qu’on ne veut pas que ce soit une date limite d’une offre de financement qui dicte le projet.

Le maire rapporte qu’il fallait davantage de temps pour finaliser les esquisses et pour évaluer les différents scénarios, en tenant compte des coûts de construction et d’entretien annuel.

Précipiter un projet, des fois ça peut nuire au projet lui-même. Il peut y avoir des surprises, des surcoûts qui n’étaient pas prévus. Christian Leblanc, maire de Maria

Le maire précise également que la Municipalité mène actuellement des consultations publiques en vue d'élaborer une planification stratégique. On s’est dit, explique Christian Leblanc, qu’il fallait parfois laisser passer des opportunités de programme de financement pour bien consolider les projets et les orientations. On n’en sera que mieux préparer pour les prochains qui passent. On recule d’un ou deux pas pour mieux avancer.

Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) s’élève à 294 M$ (enveloppe provinciale-fédérale). Ce programme vise à financer la construction, l’aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d’installations sportives et récréatives, à parts égales (33,3%) entre Québec, Ottawa et l’organisme porteur d’un projet.

Christian Leblanc espère qu’un deuxième appel de projets aura lieu dans le cadre du PAFIRSProgramme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives ou que d’autres programmes de financement similaires seront accessibles dans le futur.

Le maire rapporte qu’un peu plus de 10 000 $ ont déjà été investis, en parts égales, par la Municipalité et la Commission scolaire René-Lévesque pour réaliser des esquisses préliminaires.

Les villes voisines gardent le cap

Les municipalités de New Richmond, Carleton-sur-Mer et Nouvelle ont, quant à elles, déposé comme prévu leur projet dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, afin de rénover leur aréna respectif.

Dans les trois cas, les coûts estimés avant les Fêtes ont tous été revus à la hausse lors du dépôt officiel des demandes de subvention.

La Ville de New Richmond a finalement déposé un projet de 10 millions de dollars dans le cadre PAFIRSProgramme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour financer une réfection majeure du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin, sans quoi l’avenir de l’infrastructure est incertain.

Dix millions de dollars sont nécessaires pour donner une deuxième vie à l'aréna de New Richmond. Photo : Ville de New Richmond

De son côté, Carleton-sur-Mer évalue maintenant à 2,9 millions de dollars le coût des travaux de réfection au Centre Léopold-Leclerc, principalement pour isoler à neuf l’aréna.

Les travaux prévus à l'aréna de Carleton-sur-Mer visent, entre autres, à mettre un terme à des problèmes de condensation liés à une mauvaise isolation. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Finalement, Nouvelle estime à 4,4 millions de dollars les travaux visant à rajeunir le centre sportif Louis-Sleigher.