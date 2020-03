Stratégie maritime : 300 M$ qui suscitent beaucoup d'espoirs

Pour l'instant, le gouvernement a laissé filtrer peu de détails sur la façon dont seront dépensés ces 300 millions de dollars, mais la ministre déléguée aux Transports et responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime, Chantal Rouleau, a affirmé ceci au lendemain du dépôt du budget provincial :

Notre volonté, c'est vraiment de remettre le Saint-Laurent au cœur des préoccupations que le Saint-Laurent puisse réellement devenir un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental , a affirmé la ministre Rouleau.

Chantal Rouleau, députée caquiste de Pointe-aux-Trembles et ministre déléguée aux Transports (Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le transport de marchandises par bateau occupera ainsi une place de choix dans la nouvelle mouture de la stratégie maritime du gouvernement. Québec veut favoriser le cabotage et assurer un meilleur arrimage entre le transport terrestre et maritime.

On a collé la stratégie maritime au [ministère des] Transports, mais le maritime, c'est pas juste le transport, c'est de la recherche, c'est de la biomarine. Pour Rimouski, c'est très fort [...] et cet élément-là, pour l'instant, on ne le voit pas dans le budget. Harold Lebel, député péquiste de Rimouski

Harold Lebel, député de Rimouski )Archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Si Québec indique dans son plan budgétaire qu'il souhaite préserver les écosystèmes et atténuer les impacts du transport maritime , on ignore effectivement quelle place prendra la recherche scientifique dans la mise en œuvre de sa stratégie.

La connaissance scientifique est très importante. Il faut connaître le milieu si on veut être en mesure de le développer. Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime

Le maire de Rimouski, Marc Parent, affirme pour sa part qu'il n'a pas l'intention de rater le bateau et voit ces investissements comme une opportunité à saisir pour les chercheurs de la région.

Le maritime, la recherche, c'est un domaine où le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, on excelle et on a bon espoir que les compétences régionales seront mises à contribution , a-t-il affirmé.

Faire la réfection des ports régionaux

De son côté, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, espère que ces investissements vont se traduire par une mise à niveau des infrastructures portuaires.

On lance des chiffres, mais comment tout ça va se concrétiser? Il y a des petites municipalités où les ports sont dans un état lamentable. Est-ce que ces sommes-là pourront servir pour la réfection? , se demande-t-elle.

La députée de Duplessis Lorraine Richard Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cela semble effectivement dans les plans du gouvernement, qui affirme vouloir moderniser les infrastructures portuaires .

Toutefois, selon le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, ces investissements doivent se faire pour que tous les petits ports régionaux puissent en tirer bénéfice et que les sommes investies ne soient pas envoyées uniquement vers les ports de Montréal et de Québec.

Avec la collaboration de Denis Leduc