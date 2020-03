Coronavirus : une panique justifiée?

En entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, le microbiologiste rappelle d'abord que le risque de contamination est toujours faible au pays.

Question : Considérant que le Canada a eu ses premiers cas relativement tard, est-ce que le pays a une longueur d’avance?

Selon Marc Desjardins, il faudrait prendre en compte la réaction que pourraient avoir les gouvernements locaux face au coronavirus avant de voyager. Photo : Radio-Canada

Réponse : Probablement. Avec ce qui s’est passé en Europe, en Asie, en Chine et même aux États-Unis, ça nous a permis de peut-être réajuster nos plans et de voir comment on pourrait mieux arriver à mettre en place des interventions qui pourraient peut-être ralentir [la propagation].

Q Question : Est-ce justifié de se ruer dans les magasins pour acheter du papier de toilette?

Selon Frank Ducote, presque tous les chariots qu'il a vus aujourd'hui contenaient au moins un paquet de papier de toilette. Photo : Radio-Canada / Mugoli Samba

RRéponse : Ce n’est vraiment pas justifié pour l’instant. Il y a d’autres choses qu’on peut faire pour se préparer. Se lancer sur les étagères, ce n’est peut-être pas la meilleure chose à faire pour le moment.

Q Question : Certaines des personnes infectées ont pris le transport en commun, doit-on s’inquiéter de monter à bord du train léger ou d’un autobus ?

Un employé municipal de Téhéran nettoie une rampe dans un autobus. Photo : Getty Images / AFP/ATTA KENARE

RRéponse : En ce moment, avec le bas risque de transmission au Canada, il n’y a pas vraiment raison de s’inquiéter. Sauf qu’on va toujours dire de faire preuve de prudence, de vigilance, comme on devrait toujours faire quand c’est la saison grippale.

Q Question : Le fameux masque, est-ce que ça fonctionne?

Des passagers à l'aéroport international de Pékin Photo : Reuters / Thomas Peter

RRéponse : Le masque, ça ne marche pas! Ça n’a pas fonctionné en Chine pour ralentir la transmission du virus. Ça ne filtre pas les particules et les gens ne savent pas comment le porter. Ça ne protège pas les yeux, ça ne protège pas les mains.

Si on est dans une situation où il y a transmission autour de nous, le masque devient contaminé lui-même, inconfortable. On va toucher le masque pour le réajuster et [ainsi] on vient juste de se contaminer.

Avec les informations de Stéphanie Allard