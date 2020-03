Un forum pour briser le tabou de la santé mentale dans les communautés noires du Canada

Une série de rencontres publiques ayant pour but de parler de la santé mentale dans les communautés noires du Canada aura lieu à Winnipeg et à Brandon du 21 au 26 mars.

Ce forum est organisé par un groupe constitué de membres d'associations africaines, d'Afro-Caribéens et d'autres afrodescendants du Manitoba. Il fait partie d’un plus grand projet financé par le gouvernement fédéral et qui s'étendra sur deux ans.

La chef du projet, Antoinette Zloty, explique que les problèmes de santé mentale sont vécus différemment dans les communautés noires en plus d’être tabous.

Dans la population canadienne en générale, la santé mentale est parfois taboue, mais dans les communautés noires, le tabou est accentué , dit Mme Zloty.

Pour certains membres de ces communautés, les problèmes de santé mentale qui sont connus comme des maladies mentales dans leur pays d'origine ont une connotation négative, précise Blandine Tona, membre de l’équipe du projet.

Les gens qui viennent des pays où l'on parle plus de maladie mentale ont peur de soulever leur problème de peur d'être étiquetés par leurs proches , dit Mme Tona.

Elle souligne que certains problèmes comme le stress et la dépression post-partum peuvent être mal interprétés dans certaines communautés. Les membres de la communauté qui vont déclarer souffrir de ces maux seront par exemple très vite étiquetés comme étant faibles ou paresseux, dit-elle

La dépression post-partum, c’est un tabou parce qu’on estime qu’une femme devrait être capable de gérer cela comme les autres femmes , dit-elle.

La peur de la stigmatisation

Les deux femmes reconnaissent qu’aborder le problème de santé mentale dans les communautés noires demande beaucoup de tact pour éviter la stigmatisation.

Elles expliquent que de nombreuses personnes noires sont stigmatisées lorsqu'une personne noire est impliquée dans situation déplorable.

Elles citent comme exemple la violence, le crime ou la vente de la drogue et affirment que parfois tous les Noirs sont stigmatisés parce qu’un Noir a été impliqué dans un délit .

Les Noirs et les afrodescendants ont beaucoup souffert de stigmatisation de tout genre et certains ont peur , dit Antoinette Zloty.

Le forum et par ailleurs le projet visent à remettre en question ces tabous ainsi que ces peurs et trouver les solutions pour permettre aux plus jeunes des communautés de développer une nouvelle approche lorsqu'il s'agit de santé mentale.

Ce projet permettrait également de collecter plus des données sur la réalité et d'évaluer les ressources disponibles, dit la chef de projet.

Malheureusement, il n'y a presque pas de données dans les Prairies lorsqu’on parle de santé mentale dans les communautés noires , dit-elle.

Ressources inadaptées

En se basant sur les informations qu’elle a déjà pu rassembler, l’équipe du projet fait remarquer que les ressources qui existent n’ont pas été pensées en tenant compte des communautés noires, qui émigrent de plus en plus au Canada.

Elle affirme que les éléments culturels, les antécédents et bien d'autres éléments liés aux Noirs ne sont pas pris en compte dans la manière d'offrir les services.

Antoinette Zloty note par exemple que les langues de service dans les centres d’aide, qui sont le français et l’anglais, très souvent ne sont pas les langues maternelles des personnes des communautés noires.

Vous avez dans ces communautés des personnes qui ne sont pas à l’aise de parler ou qui ne savent pas parler français ou anglais , dit-elle.

D’après elle, les gouvernements serviraient mieux les membres de ces communautés en donnant des ressources nécessaires aux associations culturelles qui représentent ces communautés afin qu’elles soient des actrices de premier rang.

Mme Zloty indique qu'à la fin du projet, une trousse d’outils contenant les informations sur la santé mentale, les données et les solutions sera constituée et mise à la disposition des associations culturelles et d’autres services.

Les personnes qui désirent participer au forum doivent s’inscrire sur le site Internet blackmentalhealthpromotion.ca. Cette plateforme permet aussi d’avoir plus d’informations sur les autres activités prévues dans le cadre du projet.