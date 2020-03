Un homme d’affaires s’est enrichi grâce à des fonds destinés aux Autochtones

Le dirigeant d’un organisme sans but lucratif s’est bâti un petit empire au Lac-Saint-Jean grâce à des fonds publics destinés au logement autochtone, a appris Enquête. Une situation que tolèrent les gouvernements du Québec et du Canada depuis plus de 20 ans.

Peu connue, la Corporation Waskahegen gère près de 2000 logements sociaux dans plusieurs régions du Québec. Les appartements sont loués aux membres des Premières Nations vivant hors réserve et à des gens qui se considèrent Métis.

La Corporation Waskahegen est dirigée depuis 1984 par l’un des hommes d’affaires les plus influents de la région : Gilles Bérubé, qui en est le PDG.

Uniquement à Dolbeau-Mistassini, Gilles Bérubé est ou était actionnaire de deux centres d’achat, d’une résidence pour personnes âgées, d’une entreprise de construction, d’immeubles à logements et même d’une écurie.

Ses actifs sont évalués à plusieurs millions de dollars.

Ranch de Gilles Bérubé et de sa fille à Dolbeau-Mistassini Photo : Ranch Montana (Facebook)

Or, la Corporation Waskahegen n’est pas étrangère à cette richesse.

« Son influence et les avantages qu’il pouvait [tirer] de Waskahegen en termes de relations d’affaires, presque incestueuses dans certains cas, lui ont clairement donné un avantage comparatif que d’autres n’auront jamais », explique un ancien haut dirigeant de l’organisme sans but lucratif qui ne souhaite pas être identifié parce qu’il craint pour son emploi.

Des entreprises de Gilles Bérubé ont notamment obtenu de nombreux contrats de Waskahegen ou du bras immobilier de l’organisme, Habitat Métis du Nord, qui possède les logements et reçoit des subventions gouvernementales.

« Gilles était impliqué dans plusieurs entreprises qui faisaient affaire avec Waskahegen. Des membres de sa famille également. Il tirait un avantage pécuniaire de faire affaire avec Waskahegen », ajoute l’ancien haut dirigeant.

« C’est un conflit d'intérêts de premier niveau. On est autant du côté du fournisseur que du client », constate Messaoud Abda, expert en matière de gouvernance, d’éthique et de criminalité financière.

Waskahegen a aussi prêté de l’argent à une entreprise privée de son PDG.

La Galerie des Érables, un des centres commerciaux dont Gilles Bérubé était actionnaire, a reçu 400 000 $ de l’organisme en 1999, selon des documents consultés par Enquête.

Document financier de la Corporation Waskahegen Photo : Radio-Canada

Gilles Bérubé a refusé notre demande d’entrevue. « Il n’y a jamais eu de liens d’affaires pécuniaires entre une de mes compagnies personnelles et la Corporation Waskahegen et Habitat Métis du Nord », a-t-il dit dans un courriel envoyé à Enquête.

« Mes relations avec la corporation sont du domaine privé et elles ne vous concernent pas », écrit-il dans un autre courriel.

Ses propres frères le dénoncent

À Dolbeau-Mistassini, lieu du siège social de Waskahegen, une véritable omerta règne autour de l'organisation et de son PDG. Les gens ont peur de parler.

Quatre frères de Gilles Bérubé ont malgré tout accepté de révéler à Enquête les dessous de la Corporation Waskahegen. Ils ont tous été impliqués de près ou de loin dans l’organisation.

Au fil du temps, Gilles Bérubé aurait aussi utilisé des fonds publics dans le but de s’enrichir.

Gérard, qui a travaillé 21 ans pour la Corporation Waskahegen, explique qu’il réparait des immeubles à logements appartenant à son frère alors qu’il était payé par l’organisme sans but lucratif (OSBL).

« Tu vas réparer [ce logement], mais tu vas mettre une autre adresse [sur la facture] », lui disait le contremaître afin de camoufler la supercherie. « Je savais que si je le dénonçais, il me mettrait dehors », ajoute-t-il.

Fernand Bérubé admet quant à lui qu’il était payé par Waskahegen pour faire des travaux dans la maison privée de son frère Gilles. L’organisme payait même les matériaux.

Jacques Bérubé, lui, a été partenaire d’affaires avec son frère Gilles. Il explique que ce dernier utilise l’argent de Waskahegen et d’Habitat Métis du Nord comme bon lui semble. Il cite en exemple l’achat d’une pelle mécanique pour « faire des chemins en forêt ». « Il m'a fait un chèque de 100 000 $ qui [...] provenait d'Habitat Métis du Nord », dit-il, spécifiant qu’il s’agissait d’un prêt.

Un immeuble à logements d’Habitat Métis du Nord, à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Des locataires laissés à eux-mêmes

Alors que le président Bérubé utilise les ressources de Waskahegen à ses propres fins, certains logements gérés par l’organisme sont en piètre état, a constaté l’équipe d’Enquête.

Dans l’appartement de Mark Roy à Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, des plafonds sont arrachés depuis des mois en raison de fuites d’eau et de la moisissure est visible à plusieurs endroits. « Des fois, j’appelle et ils me disent : “On n’a plus d'argent pour réparer votre appartement” », dit-il.

Thérèse Gauthier, locataire d’un appartement d’Habitat Métis du Nord à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, a vécu une expérience similaire.

À l’hiver 2017, la structure de la maison montrait des signes inquiétants. Des fissures avaient fait leur apparition sur les murs en raison du poids de la neige sur le toit.

Quand un contremaître se présente enfin chez elle, il dit ne pas pouvoir effectuer les réparations évaluées à 5000 $. « J’ai entre 400 $ et 500 $ pour vous faire les plus grosses fissures », lui dit-il.

Cette même année, Habitat Métis du Nord avait pourtant reçu plus de 14 millions de dollars en subventions de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Près de la moitié de ce montant était dédié aux travaux de rénovation.

Vous avez des informations à nous transmettre, contactez le journaliste Jean-Marc Belzile : jean-marc.belzile@radio-canada.ca (Nouvelle fenêtre)

Une structure complexe

La structure corporative de Waskahegen est complexe. Les dirigeants ont créé plusieurs autres organismes sans but lucratif ayant pratiquement les mêmes administrateurs, comme Habitat Métis du Nord.

La Corporation Waskahegen a aussi créé ou acquis plusieurs commerces oeuvrant dans le domaine de l’habitation, mais aussi un resto-bar, un commerce de pièces d’auto et même une pourvoirie.

Jusqu’à récemment, Gilles Bérubé était coactionnaire de certaines de ces entreprises.

« Ce qui m'étonne, c'est qu'il y en ait autant », dit Messaoud Abda, expert en matière de gouvernance. Pour lui, ce type de structure est normalement utilisé afin que les dirigeants puissent récupérer de l’argent.

Affiche de la Corporation Waskahegen sur le bâtiment abritant les locaux l'organisme à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Vaste enquête dans les années 1990

Au milieu des années 1990, plus de 400 chefs d’accusations de fraude et de vol sont déposés au palais de justice de Roberval contre la Corporation Waskahegen, Habitat Métis du Nord, certains administrateurs et des collaborateurs.

« Je ne pouvais pas rendre compte à l’Assemblée nationale, de façon claire et transparente, de ce qui se passait avec les millions que l’on consacrait [à Waskahegen] », se souvient le ministre responsable de la Société d’habitation du Québec à l’époque, Rémy Trudel.

Or, en 1996, deux juges rejettent les accusations criminelles au stade de l'enquête préliminaire. Les preuves sont insuffisantes pour tenir un procès.

La suite des événements permettra à Gilles Bérubé de faire beaucoup d’argent.

La Corporation Waskahegen, Habitat Métis du Nord et certains administrateurs contre-attaquent avec une poursuite pour atteinte à leur réputation.

Après des années de démêlés juridiques, en 2000, les parties en arrivent à un règlement à l’amiable.

Habitat Métis du Nord a reçu près de 6 millions de dollars par différents programmes, du jamais-vu dans l’histoire de la Société d’habitation du Québec.

Les administrateurs, eux, se voient octroyer 450 000 $. À lui seul, Gilles Bérubé reçoit 365 000 $.

Mais il en veut encore plus.

Il demande au conseil d’administration de la Corporation Waskahegen de lui verser 390 000 $ supplémentaire à même les fonds d’Habitat Métis du Nord. Gilles Bérubé prétend faussement que le gouvernement du Québec a autorisé ce versement.

Les membres du conseil d’administration acceptent de verser la somme.

Au moment d’encaisser l’argent, en 2004, Gilles Bérubé annonce qu’il quitte son poste de PDG. Ce n’est donc pas 390 000 $ qu’il reçoit, mais plutôt 500 000 $.

Le prétexte : une indemnité de départ liée à une clause de non-concurrence.

Cette prime étonne l’expert en matière de gouvernance Messaoud Abda. « On est dans un OSBL, on est dans l'aide au développement, dans la réduction de la pauvreté. Mettez-vous à la place du gouvernement. Il va vous dire : "Qu'il parte, le dirigeant. On peut avoir quelqu'un d'autre à la place” », affirme M. Abda, qui ne s’explique pas comment le gouvernement a pu tolérer une telle situation.

Gilles Bérubé encaissera le chèque de 500 000 $, mais ne quittera jamais son poste. Il est encore PDG aujourd’hui.

Gilles Bérubé (2010) Photo : Gilles Bérubé (LinkedIn)

Que font les gouvernements?

La Société d’habitation du Québec a refusé de commenter le cas de la Corporation Waskahegen. Dans un courriel, la société d’État soutient qu’elle peut seulement effectuer des vérifications administratives auprès d’Habitat Métis du Nord, qui reçoit la majorité des subventions gouvernementales.

Enquête a obtenu copie de l’une de ces vérifications effectuées en 2006. Le vérificateur interne avait constaté plusieurs irrégularités :

Apparences de conflits d’intérêts

Ententes administratives non respectées

Logements sous-occupés

Profits importants année après année

La Société d’habitation du Québec n’a pas donné suite à la majorité des recommandations de ce rapport.

En 2012, Habitat Métis du Nord avait toujours un important surplus de 3,4 millions de dollars dans son fonds d’économie de gestion. Plutôt que de diminuer ses subventions, la société d’État a demandé à l’organisme de dépenser l’argent rapidement.

Le dossier Waskahegen est un dossier sensible. Depuis qu’ils ont perdu la bataille juridique en 1995, les dirigeants de la Société d’habitation du Québec craignent d’être poursuivis à nouveau, a appris Enquête.

Pour sa part, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dit tout simplement faire confiance aux organismes.

« On n’a pas de pouvoir d’enquête. Il faudrait supposer qu’il y a de la fraude ou quelque chose comme ça [...] Ce sont des organismes sans but lucratif. Dans 99,9 % des cas, les gens sont de bonne foi », dit Denis Lepage, gestionnaire de programmes à la SCHL.

L’expert en matière de gouvernance Messaoud Abda ne comprend pas l’inaction des gouvernements. À son avis, il s’agit d’un problème facile à régler, sans passer par les tribunaux.

« On pourrait prendre des sanctions en disant : “Est-ce que vous voulez être dirigeant de l'OSBL ou actionnaire d'une entreprise privée?” C'est un choix à faire. Mais on ne devrait pas vous permettre de faire les deux », dit M. Abda.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Livre sur le PDG de la Corporation Waskahegen, Gilles Bérubé Photo : Éditions du Patrimoine

Un Autochtone autoproclamé

Gilles Bérubé utilise son statut de PDG de la Corporation Waskahegen pour agir et parler au nom des Autochtones du Québec, qu’il a notamment représentés lors de missions économiques à Haïti et en Chine. L’organisme se présente d’ailleurs comme « un fleuron de l'entrepreneuriat autochtone ».

Gilles Bérubé, qui se dit Autochtone, utilise une copie du certificat de naissance de sa mère pour le démontrer. Le document indique qu’elle est née à Pointe-Bleue, une réserve innue du Lac-Saint-Jean.

Or, à la demande d’Enquête, le chercheur en généalogie Éric Pouliot-Thisdale a retrouvé le véritable certificat de naissance de la mère de Gilles Bérubé. Elle n’est pas née à Pointe-Bleue, mais à Roberval.

« En vertu de toutes les archives publiques, [Gilles Bérubé] n’a aucun Autochtone dans sa lignée. Aucun. Ni maternelle ni paternelle », dit le spécialiste qui a fait la généalogie du PDG de la Corporation Waskahegen jusqu’en 1600.

En plus de s’enrichir grâce à la Corporation Waskahegen, Gilles Bérubé aurait donc trompé tout le monde sur ses origines pendant plus de 38 ans.