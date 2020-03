Environ 20 000 Autochtones n'ont toujours pas accès à de l'eau potable

L’objectif du gouvernement Trudeau est ambitieux et capte l’attention : lever tous les avis à long terme concernant l’eau potable dans les communautés autochtones d’ici 2021, grâce à un investissement de 2 milliards de dollars. La promesse a été répétée maintes fois durant les campagnes électorales de 2015 et de 2019, mais le sujet, lui, revient périodiquement à la Chambre des communes depuis des décennies.

Le mois dernier, donc, deux avis à court terme ont été levés et trois avis à long terme ont été ajoutés, indique Service aux Autochtones Canada, dont le ministre, Marc Miller, rappelle sa détermination à en finir avec les « avis à long terme sur l’eau potable dans les réserves d’ici le printemps 2021 ».

L'abc de l'avis

Les avis concernant la qualité de l'eau potable passent du court au long terme quand ils sont en vigueur depuis plus d’un an. Les avis à court terme peuvent être émis en raison de la rupture d'une conduite ou d'une panne d'équipement, par exemple. Mais bien souvent, les problèmes qui rendent l’eau impropre à la consommation sont plus profonds. Les avis d'ébullition sont les plus courants, mais il existe aussi des avis de non-consommation, émis dans les situations où l'ébullition ne permet pas de remédier au danger. Dans de nombreuses communautés, les avis sont en vigueur depuis de nombreuses années, sans que l'on puisse y remédier. L'avis le plus ancien en vigueur vise la Première nation Neskantaga, dans le nord de l'Ontario, et date de 1995.