Passe-Partout se transportera sur scène cet automne

Les poussinots et les poussinettes n'auront plus à simplement regarder leurs idoles sur un écran, et pourront rencontrer Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne en personne. Le spectacle Passe-Partout sera en tournée au Québec à partir du 3 octobre prochain.

Le public voulait tellement rencontrer les personnages de la série que ça a convaincu Télé-Québec de leur faire faire le saut sur scène. On s’est dit que c’était une belle occasion d’aller dans les différentes régions du Québec et de proposer aux enfants et à leur famille un premier rendez-vous culturel avec les personnages qu’ils connaissent et qu’ils aiment , explique Marysol Charbonneau, directrice des programmes jeunesse de Télé-Québec en entrevue avec Catherine Richer, la chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18.

La tournée, qui compte pas moins de 40 représentations et dont le coup d'envoi sera donné le 3 octobre 2020, prendra fin au printemps 2021. De Montréal à Gaspé, en passant par Amqui, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Shawinigan, Granby et plusieurs autres villes, les enfants pourront chanter avec Passe-Partout (Élodie Grenier), Passe-Carreau (Gabrielle Fontaine) et Passe-Montagne (Jean-François Pronovost).

La formule sera très interactive. Les enfants connaissent déjà les personnages, les chansons, la formule de Passe-Partout qui permet parfois de faire des segments plus langagiers ou plus moteurs, donc on a concocté un spectacle très participatif pour que les enfants puissent passer un bon moment , souligne Marysol Charbonneau.

Pruneau, Cannelle et leurs parents dans l'émission jeunesse « Passe-Partout » Photo : Télé-Québec

Pour le moment, les trois personnages principaux seront les seuls sur scène. Il n’est pas prévu que les marionnettes ou les autres personnages fassent partie du spectacle. On essaie une formule plus légère qui puisse permettre de se promener partout au Québec. Ce n’est pas dit qu’on n’aura pas une prochaine version avec les marionnettes. Mais les marionnettes apportent de la complexité, car c’est très technique et ça permettait moins d’improvisation , ajoute Marysol Charbonneau.

Le spectacle est un partenariat entre Evenko et Télé-Québec, et sera élaboré en collaboration avec l’équipe de création de la série télévisée. Il a été écrit par Andrée Lambert et sera mis en scène par Marc St-Martin. Les billets sont en vente à partir de 23 $.

Avec les informations de Catherine Richer