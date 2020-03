Les municipalités canadiennes en faveur d'une Loi sur les langues officielles modernisée

La FCMFédération canadienne des municipalités estime ainsi nécessaire l’obtention d'outils qui aideront les municipalités canadiennes à améliorer et renforcer la prestation de services dans les deux langues officielles.

La modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) est un enjeu qui mobilise les leaders des communautés minoritaires de langues officielles depuis plus de deux ans, qui en ont fait leur priorité. Le directeur général de l' AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba , Justin Johnson, se félicite de l'appui de la FCMFédération canadienne des municipalités .

Selon la résolution adoptée, la FCMFédération canadienne des municipalités s'engage à faire pression auprès du gouvernement fédéral pour qu'il modernise profondément la LLOLoi sur les langues officielles , afin de renforcer un partenariat fédéral-municipal en matière de langues officielles.

Enfin, la FCMFédération canadienne des municipalités veut exhorter Ottawa à explorer la mise sur pied d'un programme de financement, de ressources et de formation en matière de langues officielles pour les municipalités qui souhaitent promouvoir l'épanouissement des communautés en situation minoritaire.

Justin Johnson, directeur général de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba Photo : Radio-Canada

Il faut comprendre que depuis les années 60, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a recommandé clairement que le fédéral collabore étroitement avec le palier de gouvernement qui est le plus proche des Canadiens, c'est-à-dire le gouvernement municipal , souligne Justin Johnson.

Il affirme que lors de sa révision en 1988, la Loi sur les langues officielles est allée encore plus loin, en faisant des municipalités canadiennes des partenaires à part entière dans la promotion des langues officielles.

Malheureusement, depuis trois générations maintenant, très peu a été fait concrètement pour assurer ce partenariat-là , déplore Justin Johnson.

Pour l' AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba , cette résolution se veut un rappel pour raviver ce partenariat, dont la mise en oeuvre aurait un effet positif pour les municipalités bilingues du Manitoba, et celles des autres provinces et territoires.

Justin Johnson affirme qu'une Loi sur les langues officielles modernisée pourrait améliorer la capacité des municipalités à offrir des services bilingues, un enjeu qui reste promordial à ses yeux.

Pour l'AMBM, cette résolution se veut un rappel pour raviver le partenariat avec la gouvernement fédéral en matière de langues officielles. Photo : Radio-Canada

Il y a la question de la traduction des documents, le service au comptoir, l'affichage ou encore la publication de documents. Tous ces éléments qui font en sorte qu'une municipalité est en mesure de promouvoir les deux langues officielles et de contribuer au développement et l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire , ajoute-t-il.

Dans un courriel, la FCM Fédération canadienne des municipalités reconnaît pour sa part que les gouvernements municipaux peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser le respect et l'égalité de tous les résidents tout en renforçant la diversité de leurs communautés .

Les services en français dans les municipalités bilingues du Manitoba

Justin Johnson dit que l' AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba maintient le cap sur les services en français et ce, malgré des défis. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'il y a en termes de ressources. On est en passe de développer un modèle de maturité de prestation de services en français , indique-t-il.

Ce nouvel outil permettrait aux municipalités dotées d'un règlement sur la prestation de services en français d'analyser et évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. Le but est d'améliorer les services dans la langue Molière.