Le studio d'animation Squeeze obtient un contrat avec Marvel

La série originale What If sera disponible en 2021 et sera exclusive à la plateforme Disney +.

Ça nous rend bien fiers, c’est une sacrée bonne nouvelle , s’est réjoui Denis Doré, cofondateur de Squeeze, qui ne peut donner beaucoup de détails sur ce nouveau projet compte tenu d’ententes de confidentialité.

Denis Doré, cofondateur du studio d'animation Squeeze Photo : Radio-Canada

On a travaillé depuis huit ans à bâtir une réputation. On est partis de Québec. C'est une partie de consécration pour nous d'être à Hollywood. Denis Doré, cofondateur du studio d'animation Squeeze

Il s’agit de la première série d'animation faisant partie de l'univers cinématographique Marvel.

Squeeze, qui compte plus de 140 employés à Québec et Montréal, a déjà travaillé sur plusieurs collaborations avec de grands studios hollywoodiens, dont Universal, Ubisoft et Disney.

Image du film Avengers : la guerre de l'infini Photo : Marvel

Des représentants de Squeeze se sont d’ailleurs rendus à Los Angeles dans les studios de Marvel pour présenter leur animation.

Il y a une volonté que ce soit de haute qualité avec une signature visuelle unique. C’est une des raisons pourquoi on a réussi à séduire Marvel , explique Denis Doré.

Le travail pour What If nécessitera le travail de 80 personnes sur une année et représente des revenus de plusieurs millions de dollars pour Squeeze.