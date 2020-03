Cécilia Protz, fuir le régime de Pinochet et militer au Québec

Les premières années de la vie de Cécilia semblent tout droit sortie d’un film. Sa mère militante et membre de l’opposition officielle chilienne au moment du coup d’État, a été prisonnière politique durant deux ans, avant de réussir à s’enfuir, et de se réfugier en Argentine. Elle dénonçait la disparition par millier d’hommes sous le régime.

Elle passait l’hiver en Argentine, parce que la cordillère de Patagonie est dure à traverser à cette période-là de l’année. Heureusement, les éleveurs de moutons aidaient les gens de part et d’autre à traverser, car c’est très dangereux si on ne connaît pas le chemin , raconte-t-elle.

Enfant, Cécilia entendait parfois des hommes se faire fusiller le matin dans son quartier. Le message du régime était clair : soumettez-vous à notre autorité ou vous subirez le même sort.

Le Chili n’avait jamais vécu de dictature. Les gens n’étaient pas préparés pour une guerre, car on n’avait jamais connu ça. Cécilia Protz

Impliquée dans le mouvement étudiant, la Trifluvienne d’adoption devait se méfier même de ses collègues de classe qui pouvaient être des sympathisants du dictateur ou des agents infiltrateurs. Malgré tout, l’étudiante en Histoire osait manifester.

On se tenait en groupe, mais on ne pouvait pas dire ouvertement ce qu’on faisait. On organisait le tout clandestinement et on réussissait à le faire circuler entre nous, pour éviter d’être infiltré , relate Mme Protz Salazar.

L'exil

Lorsque des manifestants ont commencé à être brûlés vifs par l’armée en pleine rue, Cécilia a décidé de quitter son pays. Plusieurs de ses professeurs du baccalauréat en histoire et amis étaient morts, assassinés par le régime.

À ce jour, elle ressent toujours de la culpabilité d’avoir fui la mort.

Des fois, je sentais que je n’avais pas quitté au bon moment, car c’est eux, les vrais héros, c’est ceux qui sont restés , estime-t-elle.

La réfugiée a dû passer par le Brésil, prétextant des vacances, pour pouvoir quitter son pays. Elle a finalement été accueillie au Canada après quelques jours, en plein mois de décembre 1987.

Un comité d’accueil de la diaspora chilienne l’attendait à l’aéroport et avait prévu d’héberger les réfugiés dans des familles.

Rapidement, Cécilia s’est intégré au Québec. Après avoir suivi des cours de francisation, elle a travaillé pour des organismes communautaires.

La lutte féministe

Son engagement dans le mouvement féministe l’a amené à être en contact rapidement avec la culture québécoise. Je trouvais que les femmes chiliennes étaient très combatives, mais les femmes québécoises le sont aussi. J’ai eu le privilège de rencontrer de grandes leaders féministes ici. Je crois que c’est pour ça que je suis toujours très engagée, c’est loin d’être fini , élabore-t-elle.

Son travail dans des organismes communautaires montréalais, lui, a défait certaines idées reçues sur le Québec et le Canada.

Je ne pensais pas que la pauvreté, ça existait à ce point-là ici. Je pensais que c’était réglé. Cécilia Protz

Après un Baccalauréat en travail social à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la Chilienne d’origine a effectué son stage à l’organisme COMSEP de Trois-Rivières en alphabétisation. Elle a par la suite été embauchée par un autre organisme communautaire.

Je trouvais que la population de Trois-Rivières était plus conservatrice et ça prend plus de temps pour créer des liens , se rappelle-t-elle.

Cécilia Protz est aujourd’hui connue comme la gestionnaire de l’entreprise l’économie sociale le Bucafin, café et buanderie, poste qu’elle occupe depuis 2008.

La démocratie

Son parcours de vie amène la militante à se questionner sur l’implication citoyenne et la démocratie. Elle dénote que la démocratie est quelque chose de fragile et que les Québécois sous-estiment son importance, si on regarde les taux de participation aux élections.

La démocratie, c’est comme la santé, il faut prendre soin de la démocratie, comme on prend soin de la santé. Cécilia Protz

Pour elle, il faut trouver un meilleur moyen de faire participer les citoyens aux élections. Elle croit notamment qu’avoir davantage de diversité dans les lieux de pouvoir fait partie des pistes de solutions.

L’environnement

Pour Cécilia, la prochaine lutte commune sera nécessairement l’environnement. Tu ne peux pas t’en foutre.

Elle chérit d’ailleurs un projet de serre sur toit dans le secteur défavorisé du bas du Cap-de-la-Madeleine. Cette serre produirait la première année une tonne de fruits et légumes. Pour elle, c'est un outil de lutte contre les changements climatiques et la pauvreté.

C’est un désert alimentaire. [...] On est au Québec. On a beaucoup de terres. On est un pays riche. Je ne comprends pas qu’on puisse pas bien manger, martèle-t-elle. Les personnes qui seront responsables des cultures seront associés à un organisme communautaire de réinsertion sociale. Un agronome bénévole viendra fournir de la formation.

Si on continue à polluer comme on pollue, ça va être difficile de nous nourrir avec la désertification , souligne-t-elle.

Elle croit que les citoyens doivent s’engager le plus possible.