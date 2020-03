Budget : l'absence de mesures pour le logement social, dénoncée par les organismes sociaux

La porte-parole du FRAPRU, Front d’action populaire en réaménagement urbain Véronique Laflamme, qualifie le gouvernement d’irresponsable, et rappelle que les besoins sont criants en raison de la pénurie de logements et de la hausse rapide du coût des loyers.

Le FRAPRU Front d’action populaire en réaménagement urbain souhaitait d'abord que le gouvernement amorce un grand chantier de 50 000 logements sociaux sur 5 ans. Puis, pour cesser l'incertitude qui pèse sur les ménages québécois, l'organisme espérait que le gouvernement respecte sa promesse électorale de livrer les 15 000 unités de logement promises par le gouvernement précédent, mais jamais livrées .

Ça fait 10 ans qu’on nous promet 15 000 logements sociaux. La CAQ Coalition avenir Québec annonce qu'il donnera 150 millions pour la réalisation des logements prévus dans les budgets précédents, mais on doute que ce soit suffisant parce que Montréal demande à elle seule 100 millions de dollars , dénonce-t-elle.

Dans les dernières années, seulement 20 unités de logement social à Rimouski ont été financées par le gouvernement. Pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, le FRAPRU Front d’action populaire en réaménagement urbain demandait 665 nouveaux logements sociaux en 5 ans.

Dans la région, 2600 ménages locataires consacrent la moitié de leur revenu pour se loger, indique la porte-parole Véronique Laflamme.

Le coordonnateur du comité logement de Rimouski-Neigette Guy Labonté dénonce la situation. Les familles doivent couper dans la nourriture dans leur frigidaire. C’est ça, la vraie situation pour les personnes en situation de précarité , dit-il.

Selon le FRAPRUFront d’action populaire en réaménagement urbain , le Bas-Saint-Laurent est la deuxième région où les locataires sont les plus pauvres en fonction du revenu médian. La moyenne provinciale serait de 37 392 $ contre un revenu médian de 30 172 $ pour l’ensemble des ménages locataires du Bas-Saint-Laurent.

Or, la porte-parole Véronique Laflamme estime qu’il faudrait que le gouvernement se projette vers l’avenir pour contrer cette crise et éviter qu’elle devienne permanente.

On nous dit qu’il faut créer de la richesse avant de la distribuer. Mais quand la richesse est sur la table, on ne la prend pas pour lutter contre les inégalités sociales, et faire une différence dans la vie des personnes qui sont parmi les plus pauvres de notre société.

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU