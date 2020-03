Hausse du colmatage des nids-de-poule à Gatineau

La saison qui débute plus tôt cette année à Gatineau, s'accompagne d'une hausse du colmatage. Depuis le 1er janvier, 13 052 trous ont été réparés sur la chaussée comparativement à 8161 l’an passé sur la même période.

Cette hausse de près de 5000 nids-de-poule colmatés s’explique entre autres par une baisse des opérations de déneigement cet hiver.

On a plus d’équipes sur le terrain présentement dédiées aux nids-de-poule étant donné qu’il y a moins d’opérations de déneigement et de soufflage par rapport à pareille date l’an dernier souligne le conseiller de Hull-Wright, Cédric Tessier.

Un changement de stratégie dans les opérations de colmatage pourrait être aussi en lien avec cette hausse des opérations.

Alors que dans le passé, la ville réparait seulement en fonction des requêtes, dorénavant les équipes vont à l’endroit de la requête et colmatent l’ensemble des nids-de-poule à proximité.

Le président du syndicat des cols bleus de la Ville de Gatineau, Denis Savard, se réjouit que les travailleurs aient été écoutés.

Depuis que le système de requêtes a été mis en place, les équipes qui travaillent sur le terrain disaient à leurs responsables que pour eux c'était comme un non-sens d’aller faire un nid-de-poule à un endroit puis partir aller une autre place sur un nid-de-poule, revenir les jours suivants dans le même endroit, on n’était pas productif Denis Savard, président du syndicat des cols bleus de la Ville de Gatineau

Le nombre de requêtes est aussi en hausse cette année comparativement à l’an passé. Plus de 1968 requêtes ont été reçues au centre d’appel 311 depuis le début de l’année. L’année dernière, c’était 1818 à pareille date.

Augmenter les équipes

Cette année, la Ville de Gatineau met aussi les bouchées doubles pour accroître le colmatage des nids-de-poule sur son territoire.

Le conseiller de Hull-Wright, Cédric Tessier, a annoncé que la Ville avait fait l’acquisition de 4 camions munis de boîtes spécifiques pour contenir de l'asphalte chaud.

La Ville a ainsi ajouté quatre équipes supplémentaires aux neuf qui sont déjà sur le terrain ce printemps.

Au total, 13 équipes potentielles pourraient être réparties sur le territoire de la ville pour colmater les trous sur la chaussée. Ces équipes ne seront pas forcément toutes mobilisées pour réparer les nids-de-poule, car elles pourraient être appelées à effectuer d’autres opérations.

Nos opérations hivernales se poursuivent, c’est possible que la semaine prochaine il y ait une tempête de neige et que nos équipes doivent être dirigées vers le déneigement et il y a encore pour les quelques prochaines semaines des opérations de soufflage , indique Cédric Tessier.