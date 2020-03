Chantale Cyr pourra reprendre son poste

Le Tribunal administratif du travail vient de rendre une décision attendue au terme de cette affaire très médiatisée.

De plus, la Commission scolaire, ou l’entité qui la représente maintenant, devra verser un peu plus de 170 000 $ à Chantale Cyr pour diffamation et en remboursement de frais d’avocat.

Me Éric Lebel, l’avocat de Mme Cyr, applaudit le jugement. Il indique que le statu quo était profondément injuste en sachant que le congédiement était illégal et fait de mauvaise foi , une version reconnue par le tribunal le 1er octobre dernier.

La réintégration était fondamentale. On est très content de ça. Me Éric Lebel, avocat de Chantale Cyr

La décision rendue par le Tribunal administratif du travail est sans appel et finale. Le jugement est applicable immédiatement.

Plus de détails suivront