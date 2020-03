Val-d'Or lance un système d'alerte de masse

Que ce soit par message téléphonique automatisé, par texto ou encore par courriel, les citoyens pourront recevoir rapidement des alertes de la sécurité publique, par exemple en cas d'évacuation ou d'avis d'ébullition.

Le système peut aussi relayer les nouvelles des travaux publics, comme les bris d'aqueduc, mais aussi les annulations au service des loisirs ou toute autre information générale de la Ville.

Les citoyens qui veulent obtenir le service doivent s'inscrire sur le site internet de la Ville ou par téléphone, et y choisir les alertes qu'ils désirent recevoir.

Le maire Pierre Corbeil est convaincu que l'outil sera populaire et facilement accessible à tous les citoyens.

Dans sa Loi sur la Sécurité civile, le gouvernement invite les municipalités à utiliser de façon optimale les moyens modernes de communication pour rejoindre leur population., précise-t-il. On joint les rangs et on invite les citoyens à s’inscrire. Avec les outils modernes dont on dispose, il n'y aura pas d’occasion qu’on va manquer d’avoir l’information nécessaire, une conscience tranquille et une bonne qualité de vie.

Jean-Pierre Tenhave, directeur du service incendie de la Ville de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le directeur du Service de sécurité incendie de Val-d'Or, Jean-Pierre Tenhave, y voit pour sa part un outil essentiel pour sécuriser la population en cas d'intervention majeure, comme un panache de fumée menaçant ou un risque d'explosion.

L'outil nous permet de délimiter un périmètre et alerter directement les gens à l'intérieur de ce périmètre, pour sécuriser les lieux, précise-t-il. On a juste à voir ce qui est arrivé à Ste-Marthe-sur-le-Lac l'an dernier, où ils ont dû aller cogner de porte en porte pour aviser les gens d'évacuer. Un système comme celui-là aurait pu alerter tous les gens inscrits en même temps.

La mise en place du système d'alerte a nécessité un investissement d'environ 10 000 $.