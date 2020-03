L’Outaouais toujours épargnée par la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS) de l’Outaouais se veut rassurant et rappelle à la population qu’il n’y a toujours pas de cas d’infection au coronavirus dans la région.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Mais les autorités de la santé disent que ce n’est qu’une question de temps, et que dans cette éventualité, nous serons prêts , soutient la Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

La docteure McConnery demande à la population d’éviter de visiter les personnes âgées, surtout s’ils reviennent d’un voyage, puisque les personnes âgées sont les plus à vulnérables et que le taux de mortalité est plus élevé auprès de cette population.

Un octogénaire de la Colombie-Britannique est décédé cette semaine, le premier cas de mortalité lié au virus au pays.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La santé publique recommande de se laver les mains régulièrement à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes pour éviter la propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

C’est une responsabilité collective, il faut utiliser notre jugement pour ne pas mettre à risque les gens les plus vulnérables, évitez de les visiter si on est malade, soutient Dr McConnery. Il va y avoir des directives claires bientôt au niveau des centres pour personnes âgées.

Le CisssCentre intégré de santé et de services sociaux recommande aussi aux résidents qui reviennent de voyage, de surveiller leurs symptômes et que s’ils présentent de la toux, de la fièvre, ou des problèmes respiratoires, on leur demande de téléphoner au 811.

Pour réduire les risques Se laver les mains régulièrement à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;

Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon;

Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez tel que tousser dans le coude;

Éviter de porter les mains à la bouche, aux yeux et au nez.

Questionné à savoir pourquoi il n’y a pas de cliniques de dépistage du coronavirus en Outaouais, Stéphane Pleau, coordonnateur sécurité civile du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, explique qu’ aujourd’hui au moment où on se parle, c’est pas nécessaire .

La Dr Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique CISSS de l'Outaouais et Stéphane Pleau, coordonnateur de la sécurité civile du CISSS de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

C’est un déploiement qui est travaillé à l’échelle de la province et qui est fait de façon ordonnée d’une région à l'autre. On travaille avec le ministère sur ce sujet là et dès que ce sera nécessaire de déployer une clinique, ça sera déployé. Stéphane Pleau, coordonnateur de la sécurité civile du CISSS de l’Outaouais

Mercredi, le premier ministre François Legault a annoncé qu'une directive sera transmise à tout le personnel de la santé afin que tout voyage à l'étranger, pour des raisons d'affaires ou personnelles, soit annulé.

Même pour des raisons personnelles on va leur conseiller de ne pas le faire , a déclaré François Legault lors d'un point de presse à Québec.

Les autorités de la santé de l’Outaouais ont refusé de commenter cette consigne, disant vouloir en prendre connaissance avant de se prononcer.

Avec les informations de Laurie Trudel