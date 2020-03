Tatouage pour la cause est de retour pour une troisième année à Rouyn-Noranda

L'an passé on n'a pas pu tatouer tous les gens qui auraient voulu se faire tatouer, on espère chaque année pouvoir combler les demandes, explique Léonie Plourde, organisatrice de l'événement.

Il est possible que la formule soit revue l'an prochain. L'argent est remis au Fonds régional de la trisomie 21, géré par La Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Le directeur général, Rémy Mailloux espère que les familles contactent La Ressource pour avoir de l'aide.

Lors des deux premières années du Tatouage pour la cause dans la région, 11 130 $ ont été amassés. L'argent a notamment permis de payer des cours de danse, quelques jours de camps de vacances et d'acheter des vélos adaptés. Léonie Plourde bénéficie aussi de ce fonds pour son fils Kiliam.

J'ai des couches pour Kiliam parce qu'il a 7 ans et il n'est pas propre encore. Il a des bobettes que le fonds m'aide à avoir et aussi j'ai des jeux et des livres qui m'aident à lui enseigner à parler parce qu'il ne parle pas encore. On a vraiment vu une différence avec ça , décrit-elle.

L'argent amassé le 21 mars sera remis au Fonds régional de Trisomie 21. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Parler de trisomie avec les plus jeunes

Léonie Plourde souhaite sensibiliser davantage la population au sujet de la trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down. Elle se déplace dans les écoles de la région, parfois avec son fils, pour en discuter avec les élèves.