Quand on regarde les projets en général au Québec ou autre, d'habitude le fédéral finance 40 %. Alors je m'attends à être capable d'aller chercher un financement de 40 % pour le tunnel Québec-Lévis , a déclaré le ministre mercredi matin, au lendemain du dépôt du budget.

Il affirme par ailleurs que les ministres fédéraux Catherine McKenna et Jean-Yves Duclos étaient très heureux de voir le nouveau tracé du tunnel et la place accrue accordée au transport en commun.

J'ai rencontré Mme McKenna et M Duclos à Ottawa voilà deux semaines, souligne François Bonnardel. Je leur ai présenté la carte du nouveau tracé. Je leur ai mentionné à quel point on était sérieux dans notre démarche et à quel point la place du transport collectif était importante dans le nouveau tracé. Maintenant, on commence à parler de financement avec eux.

M. Duclos et Mme McKenna étaient très heureux de voir le projet et la portée du transport collectif. Ils étaient contents de voir à quel point on faisait une place pour boucler la boucle des deux réseaux [de transport en commun]. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

Dans le 2e budget Girard, déposé mardi, aucune nouvelle somme n’a été allouée au projet de tunnel. Le seul montant annoncé reste celui du budget précédent, soit 325 millions de dollars pour les études et la planification.

Dans le Plan québécois des infrastructures, le projet apparaît maintenant scindé en deux : la portion du transport collectif et celle du transport routier. Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a précisé que le gouvernement a séparé le projet moitié-moitié .

Le ministre Bonnardel s’attend à ce que ces deux volets puissent profiter de financement fédéral. Advenant l’échec des négociations avec Ottawa, il estime que son gouvernement serait tout de même en mesure de réaliser le projet. Je vous ai déjà dit que le péage n'était pas une priorité, mais on va étudier toutes les formes de financement possibles , a-t-il rappelé.

François Bonnardel admet qu’il aimerait obtenir un engagement d’Ottawa avant les prochaines élections fédérales qui, étant donné le statut minoritaire du gouvernement Trudeau, pourrait survenir bien avant les quatre années habituelles d’un mandat complet.