Former les citoyens d’aujourd’hui et de demain grâce au conseil municipal jeunesse

Le conseil municipal jeunesse de Sherbrooke (CMJ) forme des élèves de secondaire 4 et 5 à être les citoyens d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. Une initiative qui porte ses fruits et qui, pour la neuvième année, permet à une vingtaine de jeunes sherbrookois de s’exprimer concernant la municipalité.

On est tous liés par notre besoin de changer les choses et par notre point en commun qui est la politique , explique Sofia Saada.

La jeune élève, en secondaire 5 à l'école Mitchell-Montcalm, a décidé de s’inscrire au conseil municipal jeunesse afin de pouvoir changer les choses à sa manière .

Je sais qu’à 16 ans, on ne peut pas énormément changer les choses. Mais avec le conseil municipal jeunesse, ça donne peut-être une petite opportunité. Et je la prends à bras ouverts , lance-t-elle.

Sofia pourra, avec les autres membres de sa cohorte, se prononcer sur les thèmes de l’écofiscalité et des transports en commun à Sherbrooke. Et pour elle qui s’intéresse aux enjeux sociaux et culturels, l’amélioration des transports en commun est un débat important.

Après avoir effectué deux mois de la formation de quatre mois, Sofia se sent déjà à l’aise.

Ça se passe super bien. On a déjà commencé à parler des procédures. On a vu une séance à l'hôtel de ville , relate-t-elle d’un ton enjoué.

Se former auprès d'experts

À mi-parcours, les jeunes membres du CMJConseil Municipal Jeunesse rencontrent des formateurs qui leur permettront de mieux appréhender les rouages de la politique municipale.

Il y a des formateurs qui nous sont prêtés pour venir former les jeunes sur le fonctionnement d’une municipalité, sur les protocoles d’assemblée, sur l’art de débattre , explique Maïté Dumont, agente d’éducation au Carrefour de Solidarité Internationale de Sherbrooke.

Cette année, ce sont, entre autres, le président de la Société de transport de Sherbrooke, Marc Denault, et le professeur titulaire en économie de l’environnement à l’Université de Sherbrooke, Alain Webster, qui ont partagé avec les jeunes leurs expertises.

Le conseiller municipal et président du CMJConseil Municipal Jeunesse , Vincent Boutin a notamment profité de l’occasion pour rassurer les jeunes sur leur rôle et leur expérience au sein du Conseil Municipal Jeunesse.

À 15 ans, ce que vous faites, je ne suis pas sûr que je l’aurais fait. Et beaucoup ne l’auraient pas fait. Alors, juste d'être inscrit au conseil municipal jeunesse, c’est ça votre vraie victoire. Vous devez être fiers d’avoir participé à ce processus-là , déclare-t-il.

Les jeunes membres pourront proposer des idées et déposer des recommandations à la fin du mois d’avril lors d’une séance publique à l'hôtel de ville comme cela a pu être fait avec les cohortes précédentes.

Des recommandations pour changer les choses

On a souvent comme préjugé que ce sont les adultes qui décident et que les jeunes n’ont pas leur mot à dire. Mais, en faisant le Conseil Municipal Jeunesse, j’ai vu que ce n'était pas du tout ça. On était écouté. La Ville a pris en compte nos recommandations. Nicolas Gendron, un membre de la dernière cohorte du CMJ Conseil Municipal Jeunesse

Les recommandations que la dernière cohorte a faites à la Ville concernaient notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en augmentant les transports en commun en ville.

Nicolas participait au CMJConseil Municipal Jeunesse pour en apprendre plus sur la politique municipale. Il admet que la vision qu’il en avait était bien différente de la réalité.

Je ne pensais pas qu’il y avait une petite assemblée à la Ville pour débattre de tous les sujets que les citoyens peuvent proposer, précise-t-il.

Sarah Espana, a elle aussi participé au CMJConseil Municipal Jeunesse l’an dernier et considère toute cette expérience comme enrichissante . Elle qui s’était inscrite par curiosité, estime que l'expérience lui a permis de découvrir une autre facette de la politique, mais aussi de l’engagement citoyen.

Grâce à cette expérience, j'ai découvert que l’on pouvait tous être de bons citoyens. Sofia Saada, élève en secondaire 5 à l'école Mitchell-Montcalm

La Ville souhaitait entendre davantage les jeunes sur son territoire

Depuis 2012, Sherbrooke a son conseil municipal jeunesse. On est à notre neuvième cohorte cette année , indique Maïté Dumont.

On a pu déposer ce projet-là [le Conseil Municipal Jeunesse], parce que la Ville souhaitait entendre davantage les jeunes sur son territoire , poursuit-elle.

Selon elle, Sherbrooke souhaitait grâce à cette initiative mettre en place des services plus à l’image de la jeunesse sherbrookoise. Mais elle reconnaît aussi que cela permet aux jeunes générations de prendre conscience de leurs voix .