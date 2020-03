De retour de voyage, sa mère lui impose la quarantaine

Pas d’accolades pour Anna. La mère de la jeune fille de 16 ans a gardé ses distances et lui a donné un masque. Elle lui a annoncé qu’elle allait passer les 14 prochains jours seule dans la maison vide de leurs voisins partis en voyage.

Ça ne pouvait pas être ici , explique la mère d’Anna, Charlotte Pierce.

Après l’avoir déposée chez les voisins, la mère est partie lui acheter des provisions de nourriture, des vêtements propres et une console de jeux vidéos Xbox.

À tous les jours, elle dépose des repas qu’elle lui a préparés à la porte.

Charlotte Pierce livre à tous les jours des repas qu'elle a préparé à sa fille. Photo : Radio-Canada / CBC

Depuis lundi au Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Éducation exige que tous les élèves, enseignants et membres de leur famille qui sont de retour d'un voyage à l’international évitent les écoles de la province et ce, pour une durée de deux semaines à compter de la date de leur retour.

Charlotte Pierce, la mère d’Anna, a pris au mot cette nouvelle directive.

Une mère préoccupée

La famille d'Anna a décidé de ne pas prendre de risque.

De cette façon, les quatre frères et sœurs d'Anna seront protégés de tout risque éventuel , a déclaré la mère d'Anna.

Elle ajoute qu’elle prévoit une seconde quarantaine préventive pour tous les membres de la famille. À la seconde où elle rentre ici, nous allons tous nous enfermés aussi , a déclaré la mère de famille de Rothesay.

Pensez que c'est un canular, une exagération ou autre, ce sont vos opinions personnelles. Je pense qu'il faut écouter la science. Je crois que tout le monde sera un peu mal à l'aise pendant un moment avant que tout ça ne soit terminé , explique Charlotte Pierce.

Des élèves en colère

Anna a confié que plusieurs élèves de son groupe de voyage étaient en colère lorsqu’ils ont appris la mesure provinciale à leur arrivée.

Elle raconte : Nous nous sommes dit : "Oh, mon Dieu, quand nous reviendrons, il nous reste une semaine avant la première. On ne peut pas aller aux répétitions".

Huit des treize élèves qui ont participé au voyage scolaire font partie d’une comédie musicale dont la première doit avoir lieu en début avril à l’école de Rothesay.

Anna est censée jouer du piano dans la pièce. Elle a peur de manquer sa première.

Anna Pierce est en 11e année à l'école Sussex Regional High School de Rothesay au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / CBC

Elle rapporte que les élèves ont l’intention d’envoyer des courriels à leurs enseignants. Ils ont peur de prendre du retard dans la matière et de ne pas être en mesure de compléter leurs examens.

« Faites preuve de jugement »

Si le nombre de cas confirmés de coronavirus sont de plus en plus nombreux au pays, jusqu’à présent, aucun cas de coronavirus n’a été diagnostiqué dans les provinces de l'Atlantique.

L’avis envoyé lundi aux parents et au personnel des écoles et districts scolaires est l’un des moyens les plus importants qu’a pris la province jusqu’à présent pour prévenir une éclosion.

Elle touche les enfants, les élèves, le personnel, les bénévoles et les membres de leurs familles respectives. Un peu moins de 100 personnes sont visées par la directive, mais ce chiffre pourrait gonfler.

La nouvelle a suscité l’incompréhension de plusieurs parents durant les derniers jours.

Si bien que mardi en conférence de presse, le ministre de l’Éducation Dominic Cardy a spécifié qu’il ne s'agissait pas d’une quarantaine, mais bien d’une politique d’isolement.

Utilisez votre bon sens, faites preuve de jugement. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petit enfance

M. Cardy dit comprendre la frustration et les inquiétudes des parents.

Il a ajouté qu’avec la propagation du virus, les risques liés à la COVID-19 deviennent de plus en plus préoccupants et qu'il est important de protéger les plus vulnérables du Nouveau-Brunswick.

Vous ne voulez pas être la personne qui ramène ce virus au Nouveau-Brunswick , a-t-il déclaré.

Le ministère indique qu’il n’est pas responsable de l’organisation des voyages étudiants, comme celui auquel a participé Anna Pierce, mais qu'il offrira du soutien aux districts scolaires touchés.

Avec les informations d'Elizabeth Fraser de CBC News