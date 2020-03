Wall Street creuse ses pertes, le Dow Jones plonge

Aux alentours de 11 h 30 HAE, l'indice vedette de la Bourse de New York plongeait de 4,29 %. Il avait déjà perdu plus de 4 % un peu plus tôt en séance.

À la même heure, le NASDAQ, à forte coloration technologique, cédait 3,80 % et l'indice élargi S&P 500 baissait de 3,92 %.

Wall Street s'était envolée mardi, rebondissant nettement au lendemain de la plus lourde chute des indices new-yorkais depuis 2008 avec l'espoir d'annonces phares pour l'économie américaine : le Dow Jones avait grimpé de 4,89 %.

Le rebond d'hier a été de courte durée , observe Lillian Currens de Schaeffer, qui souligne que les investisseurs n'ont pas été convaincus par la suggestion faite mardi par Donald Trump de supprimer les charges et cotisations sociales jusqu'à la fin de l'année.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a pourtant assuré mercredi que l'administration Trump travaillait à temps plein à un plan de soutien à l'économie et aux ménages pour contrer les effets de l'épidémie de coronavirus.

Le président américain doit par ailleurs rencontrer mercredi les croisiéristes et les PDG des banques américaines.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en repli, s'établissant à 0,7349 % contre 0,7824 % à la dernière clôture.

Le S&P/TSX, le principal indice boursier torontois, a subi un sort semblable à celui des indices américains. Vers 11 h 30, il affichait une perte de 3,23 %.