COVID-19 : le centre Willet Green est fermé et la Laurentienne annule tous ses cours

L’Université Laurentienne annule tous les cours sur son campus de Sudbury jusqu’à vendredi. C’est en réponse à la Santé publique Sudbury et districts qui a confirmé mercredi un premier cas de la COVID-19 dans la région.

L’Université dit dans un communiqué que ses actions sont proactives.

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) a confirmé mercredi que ce premier cas de la COVID-19 sur son territoire, un homme dans la cinquantaine, travaille au Centre Willet Green Miller. L’homme avait assisté au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs qui a eu lieu à Toronto.

Nous savons qu’il a participé , a dit Penny Sutcliffe, la médecin-hygiéniste de Santé publique de Sudbury et districts.

Le Centre Willet Green Miller est situé sur le campus de l’Université Laurentienne de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Mathieu Gregoire

Il était au congrès les 2 et 3 mars. Il est revenu à Sudbury le 4 et est allé travailler les 5 et 6 mars. L’homme s’est rendu à l’urgence d’Horizon Santé-Nord le 7 mars. Depuis ce temps, il est en isolation à sa résidence , a expliqué Mme Sutcliffe.

Entre-temps, la SPSDSanté publique Sudbury et districts poursuit les recherches pour retrouver qui a eu des contacts rapprochés avec cet homme, à Sudbury et à Toronto au cours du congrès.

Mme Suttcliffe insiste pour dire que le cas est isolé.

Ce n'est pas une situation où l'on croit qu'il y a un risque élevé (de contagion). Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste Santé publique de Sudbury et districts

Elle ignore combien de Sudburois ont participé au congrès.

Selon la Dre Sutcliffe, le fait d’avoir un cas confirmé dans la région n’est pas inattendu, étant donné la transmission du virus à l’échelle mondiale. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Je sais qu’il y en a eu des centaines , dit-elle, sans pouvoir donner un chiffre précis.

Elle recommande à ces personnes de surveiller si elles développent des symptômes comme la difficulté de respirer, le souffle court ou de la fièvre, et de prévenir les autorités sanitaires si c’est le cas.

Le centre de recherche Willet Green Miller relève du Ministère de l’Énergie et du Développement du Nord et des Mines et il est situé sur le campus de l’Université Laurentienne.

En conséquence, ce centre a fermé ses portes mercredi.

Ils font un très grand nettoyage , a dit Mme Sutcliffe.

L’Université Laurentienne a annulé tous ses cours sur son campus par mesure de précaution. Photo : CBC/Erik White

L’Université Laurentienne a pour sa part indiqué dans un communiqué qu'elle a annulé dès midi mercredi tous les cours, comme mesure de précaution, mais qu’elle demeure ouverte.

Dès demain, 12 mars, et jusqu’à avis contraire, tous les cours normalement donnés en classe seront donnés en ligne. Nous annulons aussi toutes les activités en personne, telles que les laboratoires. Vous recevrez prochainement des renseignements sur la prestation de cours en ligne , souligne la Laurentienne.

L’Université demeure ouverte, nous annulons toutes les activités prévues sur le campus d’ici le 13 mars, inclusivement. Nous examinons la possibilité d’annuler aussi d’autres activités et vous tiendrons au courant de la situation. Communiqué de l’Université Laurentienne