L’acteur Josh Brolin de passage à Calgary pour une nouvelle série

Nommé pour un Oscar en 2009 pour son rôle dans le film Milk, Josh Brolin est notamment connu pour avoir joué dans des films tels que Les Goonies, la série Avengers et Non ce pays n’est pas pour le vieil homme.

La première saison d’Outer Range sera filmée à Calgary et ses environs entre la fin du mois d'avril et le début du mois de septembre, selon l’Alliance albertaine des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio.

Écrite par le dramaturge Brian Watkins, auteur de la pièce Epiphany, la série sera produite par la compagnie Plan B Entertainment du comédien Brad Pitt pour les studios d’Amazon.

Elle racontera l’histoire d’un propriétaire de ranch qui se bat pour sa terre et sa famille et qui découvrira quelque chose de mystérieux à la lisière des contrées sauvages du Wyoming, selon le synopsis présenté par la base de données IMBD.

Josh Brolin apparaîtra prochainement dans la nouvelle version du film Dune du cinéaste québécois Denis Villeneuve.

Les paysages albertains sur plusieurs plateaux

Au cours des derniers mois, l’industrie cinématographique de l’Alberta avait exprimé ses craintes envers un gouvernement provincial qui n’en faisait pas assez selon elle pour soutenir l’industrie.

L’Alberta a attiré plusieurs grandes productions au cours des dernières années incluant des films comme Interstellaire, Le Revenant, La guerre de la planète des singes ainsi que la dernière mouture de Ghostbusters.

Les films et les séries filmés en Alberta permettent de générer des milliers d’emplois et des revenus considérables. En 2017, les productions albertaines ont créé 5350 emplois directs et indirects.

L’année 2013 demeure l’année la plus lucrative jusqu’à présent, lorsque le film Interstellaire et la première saison de la série Fargo, tous deux filmés dans la province, ont généré des revenus de 274 millions de dollars.

La série Netflix, Black Summer, est présentement en tournage pour sa deuxième saison à Calgary et dans les environs, de même que la série western Wyonna Earp.