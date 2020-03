L’intarissable goût de l'aventure de Geneviève Philibert

Geneviève Philibert s’est vu transmettre sa passion pour la nature par ses parents. Née à Trois-Rivières dans une famille de trois enfants, la résidence des Philibert se situait à seulement 15 minutes à pieds de la rivière Saint-Maurice.

On a une forêt dans notre cour. Donc, on jouait beaucoup dans le bois. On campait beaucoup aussi quand j’étais jeune. On dormait à la belle étoile dans la cour, juste pour le fun(sic), parce qu’on trouvait ça trippant(sic).

Toute la famille Philibert effectuait des voyages de canot-camping au parc de la Mauricie.

On a tout le temps été habitué à être dehors et partir à l’aventure. Des fois, on s’amenait des pique-niques et on allait juste dîner dans le bois. Geneviève Philibert

La jeune femme a fait ses études primaire, secondaire et collégiale à Trois-Rivières.

Le grand départ

Guidée par l’amour, elle a suivi son copain de l’époque à l’Université Laval, à Québec, où elle a découvert sa passion pour la géomorphologie. Cette science s’intéresse à l’étude des formes du relief terrestre et des processus les modifiant.

En plus de compléter une maîtrise en Géographie physique, la scientifique a aussi rencontré dans son programme d’études, son conjoint actuel, Alexandre Normandeau.

Après leurs études, le couple a travaillé près de cinq ans à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal. Puis, Alexandre a décroché un poste de chercheur à la Commission géologique du Canada, à Halifax en mai 2016. C’est un poste compétitif, alors c’était certain qu’on y allait. On voyait ça comme partir à l’aventure, mais finalement, on aime vraiment ça ici.

Le sentier John Muir en Californie

L’appel du grand air était d’ailleurs très fort entre la fin de son emploi au Québec et son départ de la Nouvelle-Écosse.

Geneviève Philibert a fait le sentier John Muir. Photo : Radio-Canada

Geneviève Philibert avait tenté l’année précédente de faire le sentier John Muir en Californie. Cette randonnée en autonomie de 360 kilomètres prend 20 jours. En 2015, elle avait abandonné au bout d’une semaine.

Je pense que j’étais bien préparé côté équipement, la première année, mais pas psychologiquement. C’était difficile se retrouver dans le bois toute seule et j’avais quand même amené beaucoup de choses , raconte-t-elle.

Motivée à compléter son défi, cet exploit physique marquait aussi la transition entre sa vie au Québec qu’elle laissait derrière elle et sa nouvelle vie en Nouvelle-Écosse.

Je me suis dit : si je veux terminer cette randonnée-là, c’est le bon moment. J’étais mieux préparée mentalement.

La scientifique, au cours des kilomètres parcourus en altitude, a découvert une force insoupçonnée.

Quand je veux, je suis capable. Il y a des choses qui peuvent paraître effrayantes, mais quand tu y mets tout ton cœur et que tu te concentres sur ton but que tu y vas étape par étape, on est tous capable d’accomplir ce qu’on veut , estime-t-elle.

Scientifique

La Trifluvienne travaille depuis un an pour la commission géologique du Canada à Halifax et déjà, son travail l’a amené à cartographier et étudier les fonds marins en Arctique dans des fjords le long des côtes de l’île de Baffin.

L'emploi de Geneviève Philibert l'a amené à découvrir l'Île de Baffin. Photo : Geneviève Philibert

On étudie l’activité des mouvements de masse qui pourraient y avoir sous l’eau, parce qu’il y a des glissements de terrain sous l’eau, ça peut causer des dommages aux communautés sur le bord des côtes , indique-t-elle.

Elle a passé dix jours en mer, sur le bord de l’île de Baffin. Je n’ai pas vraiment le pied marin! J’ai été assez malade dans les transits. Heureusement, dans les fjords, on est plus protégé, c’est plus calme , relate Geneviève, le sourire dans la voix.

La jeune femme reste profondément émue des paysages du Grand nord canadien.

L’Arctique est un endroit fascinant. C’est très beau, presque désertique.

La Trifluvienne veut d’ailleurs pousser son champ de recherche plus loin. Elle présentera bientôt un projet d’étude sur les microplastiques dans les sédiments marins à la Commission géologique du Canada.

Le plastique, une fois que c’est dans l’eau, ça se déplace comme des particules de sable ou même d’argile et ça se dépose sur le fond marin et c’est là que ça contamine les écosystèmes et on ne sait pas à quel point.

Pour elle, les politiques afin de protéger l’environnement sont insuffisantes et on mesure encore mal l’ampleur de l’impact de l’activité humaine sur les écosystèmes.

Halifax… et le Népal?

Elle entend maintenant faire un bout de chemin dans sa ville d’adoption. Le couple a d’ailleurs acheté un terrain à Lawrencetown, en banlieue d’Halifax. On est là pour rester.

Alors qu’elle peut pratiquer, une de ses passions, la plongée sous-marine en Nouvelle-Écosse, son goût des grands espaces montagneux, lui, ne tarit pas.

La Trifluvienne, Geneviève Philibert, a marché pendant 16 jours, s'arrêtant de village en village, au Népal. Photo : Radio-Canada

Avec son amoureux, Geneviève a marché 16 jours dans l’Himalaya, au Népal, en avril dernier. Son copain et elle arrêtaient de village en village pour se ravitailler.

Le périple ne s’est pas fait sans heurt. Autour de 5000 mètres, on a été un peu malade tous les deux. On a été obligé de prendre une grosse journée de repos, où on était au lit, avec nos maux de tête. On s’ennuyait de nos parents , se remémore-t-elle, le sourire aux lèvres.

À peine revenue que déjà, elle rêve à sa prochaine aventure.