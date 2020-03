Mort de la petite Rosalie : Audrey Gagnon plaide coupable de meurtre au 2e degré

Audrey Gagnon, 25 ans, était aussi accusée d’outrage envers un cadavre. Elle a également plaidé coupable à cette accusation.

Mercredi matin, le juge au dossier a accepté la proposition conjointe de la Couronne et de la défense concernant la peine.

Audrey Gagnon écope d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans.

32 coups de couteau

Selon la déclaration conjointe des faits, dévoilée mercredi, la petite Rosalie a reçu 32 coups de couteau à la tête et au dos, de même que des traumatismes contondants au visage, le soir du 17 avril 2018.

Sa mère, Audrey Gagnon, a passé la soirée avec elle, alors qu'elle était hébergée chez son ami, Philippe Ménard, dans l'arrondissement Beauport. Elle avait auparavant été expulsée de la maison Marie-Rollet, qui accueille les femmes en difficultés et leurs enfants.

Le soir du meurtre, alors que Philippe Ménard est chez des amis et qu'Audrey Gagnon reste à la maison faute de gardienne, elle écrit à un ami que la petite est fucking chiante en plus ce soir . Elle a consommé deux bières et du cannabis dans la journée.

Elle échange aussi avec Philippe Ménard le soir et la nuit du 17 avril et lui dit qu'elle a besoin de lui et que la petite est rendue chez sa mère . C’est durant l’absence de son ami qu’Audrey Gagnon tue sa fille en la poignardant.

Corps dans une poubelle

Après le meurtre, Audrey Gagnon a placé sa fille dans une poussette et a quitté le logement. Lors de son passage dans le Parc Terrasse Bon Air, la poussette s’enlise dans la neige. Elle prend alors son enfant et finit par le laisser dans une poubelle.

À son retour à l’appartement, elle nettoie les lieux et jette à la poubelle les objets liés au meurtre. Son ami Philippe Ménard ne remarque rien d’anormal, jusqu’au retour des policiers, le lendemain.

Lors de l’arrivée des policiers, Audrey Gagnon leur mentionne que Rosalie se trouve chez son oncle, Steve Gagnon.

Steve Gagnon réfute les dires de sa nièce. Elle est à ce moment arrêté pour entrave au travail des policiers pour finalement les amener à la poubelle, où se trouve sa fille.

Des peluches qui s'amoncellent devant la maison derrière laquelle le corps de Rosalie Gagnon a été découvert en avril 2018. Photo : Radio-Canada / Carl Marchand

Cette affaire a fait grand bruit à Québec, puisqu'une fillette manquait à l’appel et les policiers étaient également à la recherche de sa mère.