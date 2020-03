Chute des prix de l'essence à la pompe à Ottawa

Dans la capitale nationale, il a diminué d'environ 10 cents le litre dans la nuit de mardi à mercredi.

Un bon nombre de stations-service vendent maintenant l'essence de 81,9 à 90,9 cents/litre à Ottawa, selon le site web GasBuddy.

À Gatineau, les prix sont un peu plus élevés, soit entre 99,9 et 102,9 cents/litre.

Selon l’outil Info Essence de CAA-Québec, pour l’Outaouais, le prix moyen à la pompe est supérieur au prix réaliste.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon CAA-Québec, le prix moyen à la pompe est supérieur au prix réaliste. Photo : Image: CAA-Québec

Dan McTeague du groupe Canadians for Affordable Energy dit que ce répit pour les automobilistes reflète un développement moins positif, soit un ralentissement économique et le risque d'une récession liée au coronavirus et à l'accroissement de la production de pétrole par l'Arabie Saoudite.

Y’a des grandes compagnies comme Costco qui vendent l’essence sans profits et sans marge pour les détaillants. Dan McTeague, Canadians for Affordable Energy

On voit que les prix du brut ont diminué de presque 25 dollars le baril, la demande continue de rapetisser avec l’effet du coronavirus, soutient M. McTeague. Évidemment la demande globale pour toutes formes de commodités et de ressources sont en chutes, on voit que l’économie ne bouge pas et y'a pas de demande pour ces produits et c’est pour ça que les prix ont diminués.

Selon lui, l’offre soutenue du baril de brut provenant d’Arabie Saoudite, des États-Unis et de la Russie est aussi un facteur important dans la chute des prix.