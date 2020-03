Des coûts plus élevés que prévu pour l'aréna du quartier Cabano

L'aréna du quartier Cabano, qui remplacera l'ancien Centre sportif Phil-Latulippe pour les activités sportives, coûtera plus cher que prévu. Selon le maire Gaétan Ouellet, l'inflation explique en partie la facture plus salée.

L'évaluation initiale, faite en 2015, était de l'ordre de 9 millions de dollars. Or, c'est plutôt 11 millions de dollars qui seront nécessaires pour la construction du nouvel aréna.

On ne veut pas faire les choses à moitié alors on a décidé d'aller de l'avant , explique le maire Gaétan Ouellet. En additionnant le Centre communautaire récréatif du quartier Notre-Dame-du-Lac qui remplacera l'aréna Jacques-Dubé, le règlement d'emprunt sera maintenant de 21,5 millions de dollars.

On a toujours parlé "d'un projet - deux adresses". Comme on veut que nos infrastructures soient durables, on croit que c'est la chose à faire , souligne M. Ouellet.

Sur le compte de taxes, [...] ça va se raffiner avec le temps mais on peut déjà dire que les deux bâtiments coûteront 39 $ par année, par citoyen. Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Toujours selon le maire, 19,3 millions de dollars des 21,5 millions nécessaires sont déjà prévus au financement. Les 2,2 millions restant viendront de commandites ou d'autres sources , précise-t-il.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Les prochaines étapes du projet • 10 mars : Dépôt du projet de règlement d’emprunt ;

• 16 mars : Adoption du règlement en séance extraordinaire ;

• 18 mars : Avis public (journal) annonçant l’enregistrement des personnes habiles à voter ;

• 24 mars : Journée d’enregistrement des signatures des personnes habiles à voter ;

• 6 avril : Résolution confirmant la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant ;

• 3 mai : Présentation complète de l’ensemble du projet, incluant le visuel 3D des deux infrastructures ;

• 10 mai : Vote par anticipation pour le référendum, le cas échéant ;

• 17 mai : Scrutin pour le référendum, le cas échéant ;

• Août 2020 : Début de la construction simultanée des deux infrastructures. Source: Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Un référendum?

Témiscouata-sur-le-Lac prévoit déjà un référendum sur le projet d'aréna et de centre communautaire récréatif. Comme moins de la moitié des sommes nécessaires viennent de subventions, le règlement d'emprunt de 21,5 millions de dollars doit y être soumis, oui , dit M. Ouellet.

417 signatures au registre, qui aura lieu le 24 mars, seraient nécessaires pour qu'il y ait référendum. Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac