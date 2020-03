Canada Vie licencie 85 employés dans trois provinces

La compagnie d’assurance Canada Vie licencie 85 membres de son personnel de Winnipeg, Montréal et London en Ontario. Le travail fait par ces employés sera désormais sous-traité à une entreprise de télémarketing de Winnipeg, 24-7 Intouch Solutions.

Dans un communiqué envoyé par courriel, un porte-parole de la compagnie d’assurance explique que ce changement offrira une plus grande flexibilité à l’entreprise et permettra de mieux servir les clients en français et en anglais.

Il indique que 24-7 Intouch Solutions est une multinationale de télémarketing basée à Winnipeg qui propose des services bilingues pendant une plus longue période de temps.

Toutefois, la compagnie ne précise pas le nombre d’employés qui perdent leurs emplois dans chaque province.

L’année dernière, les compagnies d'assurances Great-West Life, London Life et la Compagnie d'assurance du Canada ont fusionné pour devenir Canada Vie. Cette fusion n’avait pas donné lieu à des suppressions de postes.

Les trois entreprises employaient plus de 11 000 personnes à l’échelle du pays et servaient plus de 13 millions de clients au Canada.