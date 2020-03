Incendie dans une résidence à Val-d'Or

Les services d'urgence ont reçu un appel vers 5h45. À l'arrivée des pompiers, le feu s'était propagé sur le mur droit de la maison et dans l'entretoit, selon Jean-Pierre Tenhave, directeur du service d’incendie de Val-d’Or.

Présentement, on est à faire les foyers secondaires et tout ça, indique M. Tenhave. Le voisin le plus proche vers la droite a été touché légèrement aussi par l'incendie.

Personne n’a été blessé lors du sinistre, qui a nécessité l’intervention d’une trentaine de pompiers.