Anticosti attend les résultats du 1,4 M $ octroyé à Air Liaison

Les ajouts de vols prévus se font attendre et aucun employé n’a été embauché pour Air Liaison à l’aéroport, affirme le maire de L'Île-d'Anticosti, John Pineault.

En date d’aujourd’hui [mardi], le nouveau service n’est toujours pas commencé. Oui, Air Liaison vol avec des King Air maintenant. Il n’y a toujours personne au comptoir à Port-Menier. [...] Moi je ne m’attends à rien avec au 15 du mois , indique le maire Pineault.

De son côté, Air Liaison confirme que le changement d’horaire et l’ajout de vols seront en vigueur dès le 15 mars.

Joint par téléphone, le directeur des affaires corporatives d’Air Liaison, Pierre Tremblay, affirme que toutes les démarches ont été faites pour installer un comptoir avec un employé à l’aéroport de Port-Menier et que la balle est maintenant dans le camp du ministère des Transports.

Plus de vols, mais pas plus de courrier

Le maire Pineault est surpris de voir que malgré l’ajout de vols le mercredi et le dimanche, qui permet de passer de quatre à six jours de vols par semaine, le service de poste ne sera pas amélioré.

Tout le monde à Port-Menier était très content des six jours semaines. C’est très très très important. Et là on s’est dit, en plus comme bonus on va avoir de la poste le mercredi. On m’a dit aujourd’hui que non , raconte le maire Pineault.

Air Liaison a un contrat avec Poste Canada pour livrer la poste seulement quatre jours par semaine.

Ça va être une autre bataille! John Pineault, maire de L'Île-d'Anticosti

Le contrat pour la poste inclut bel et bien quatre jours de livraison par semaine l’hiver. Toutefois, Air Liaison nuance que l'horaire d’été, qui commence le 24 juin, assure la livraison de la poste cinq jours par semaine.

La compagnie aérienne n’était toutefois pas en mesure de spécifier pour combien de temps ce contrat est applicable et s'il était pouvait y avoir une possibilité d'établir un nouveau contrat compte tenu du nouvel horaire de vols.

L'octroi d'une aide financière à Air Liaision permet de faire passer de 16 à 26 par semaine le nombre de vols entre l'île et la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Hausse généralisée

Le maire Pineault a également affirmé que ses concitoyens sont mécontents d’une hausse des prix du billet d’avion pour circuler entre l’Île et la Côte-Nord.

Air Liaison confirme qu’une hausse des tarifs de ses billets d’avion a bel et bien eu lieu, mais précise qu’elle n’est pas spécifique à Anticosti.

Depuis quelques semaines, une hausse d’environ 8 % du coût des billets d’avion a été enregistrée sur l’ensemble de l’offre d’Air Liaison. À Anticosti, cette augmentation est de 21 $ avant taxes sur le billet d’avion, indique Pierre Tremblay.