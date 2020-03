La Petite Italie d'Ottawa ressent les effets du coronavirus

Les entreprises d'Ottawa qui dépendent des voyages et du commerce avec l'Italie disent qu'elles commencent à ressentir les effets de l'isolement du pays en réponse à la COVID-19.

Antonio Mauriello, un homme d'Ottawa propriétaire de Savor Italy Tours, dit que tous ses voyages ce printemps ont été annulés. Au cours d'une année typique, il amène des centaines de touristes en Italie chaque saison pour découvrir la culture et la cuisine du pays.

Après avoir bâti une entreprise pendant tant d'années, j’ai vu tout s'effondrer en quelques jours. Antonio Mauriello, homme d’affaires

L'Italie a annoncé lundi qu'elle mettait tout le pays en quarantaine afin de réduire la propagation du virus. Les gens sont seulement autorisés à voyager pour des raisons professionnelles et médicales et cela, jusqu'au 3 avril.

Au cours d'une année typique, Antonio Mauriello emmène des centaines de touristes en Italie pour découvrir la culture et la cuisine du pays. Photo : Photo: Antonio Mauriello

M. Mauriello dit que les mois d'avril, mai et juin constituent la haute saison pour les Canadiens voyageant en Italie et que 100% de ses clients ont annulé leur voyage .

Il me reste encore un peu de réservations en septembre et octobre, ce qui représente l'autre saison de pointe, mais la moitié d'entre eux ont déjà annulé pour septembre et c’est une préoccupation majeure pour nous , a déclaré M. Mauriello qui fait des affaires dans ce domaine depuis 15 ans.

Savor Italy Tours compte quatre employés à Ottawa et deux en Italie et M. Mauriello craint de devoir les licencier.

La Bottega Nicastro prévoit une rupture d'approvisionnement

Au marché By d'Ottawa, le propriétaire d'une boutique de produits fins italiens a déclaré qu'il surveillait également la situation en Italie, d'où provient la grande majorité de ses produits.

Pat Nicastro, propriétaire de La Bottega Nicastro, a déclaré avoir obtenu lundi la confirmation qu'un grand salon de l'alimentation auquel il participe chaque année dans le nord de l'Italie a été annulé.

Pat Nicastro est le copropriétaire de La Bottega. Photo : Radio-Canada

Pour nous, c'était un salon important parce que nous y faisons tous nos achats pour l'année, nous rencontrons nos fournisseurs, nous testons de nouveaux produits , a déclaré M. Nicastro.

Il envisage déjà de trouver des alternatives canadiennes à certains produits, comme le prosciutto, s'il ne peut les obtenir d'Italie. Mais ce ne serait pas idéal , ajoute-t-il.

Vous ne pouvez pas remplacer l'authenticité de certains de ces produits comme le vrai parmigiano-reggiano qui ne provient que de cette région ou le vrai vinaigre balsamique. Pat Nicastro, la Bottega Nicastro

L’homme d’affaires a déclaré qu'il espère que les produits continueront de sortir d'Italie, mais il pensait qu'il pourrait y avoir des ajustements de prix s'il n'y a pas de stock disponible.

C'est grave, mais ils disent que les affaires vont continuer et ils disent que les usines sont ouvertes. Ils vont toujours envoyer de la nourriture , conclut M. Nicastro.

L'Italie a besoin d'exporter et la nourriture est l'un des plus gros articles à sortir du pays. Nous sommes donc convaincus qu'ils vont se remettre sur la bonne voie et avoir des produits pour nous , conclut Pat Nicastro.

Avec les informations d'Hillary Johnstone