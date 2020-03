Chute des prix de l'essence en Ontario

Nombre de stations-service vendent maintenant l'essence de 83,9 à 92,9 cents/litre dans la région torontoise, selon le site web GasBuddy.

Dans le Sud-Ouest, les tarifs à la pompe sont de seulement 80,9 à 90,2 cents/litre dans certains cas, indique le site GasBuddy.

Dans la région de Sudbury, le prix de l'essence est d'environ 107,9 cents/litre.

Dan McTeague du groupe Canadians for Affordable Energy souligne toutefois que ce répit pour les automobilistes reflète un développement moins positif, soit un ralentissement économique et le risque d'une récession liée au coronavirus et à l'accroissement de la production de pétrole par l'Arabie Saoudite.