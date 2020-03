Diane Lebouthillier satisfaite de l’impact visuel du quai de Percé

C'est la hauteur de l’enrochement qui irrite certains résidents.

La députée-ministre rappelle que les plans revus de Pêches et Océan Canada semblaient pourtant être acceptés par le milieu, notamment la SÉPAQ, les pêcheurs, les bâtelliers, la Municipalité de Percé, sans parler du gouvernement du Québec qui sera d'ailleurs propriétaire du quai.

Le niveau d’eau des océans va aller en augmentant. On a vu les grosses tempêtes qu’il y avait à Percé aussi et on voulait, au niveau du gouvernement du Québec aussi, s’assurer d’avoir une infrastructure qui allait pouvoir résister aux intempéries. On parlait au moins d’une cinquantaine d’années.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Madame Lebouthillier ajoute néanmoins qu'elle va transmettre les doléances des citoyens aux autorités concernées.

D’après les informations de Sylvie Aubut