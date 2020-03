Coronavirus : des entreprises de Wuhan autorisées à redémarrer

Celles qui produisent des biens et services de première nécessité peuvent redémarrer sans délai, a annoncé le gouvernement provincial du Hubei, dont dépend la municipalité.

Dans cette catégorie figurent notamment les entreprises médicales (équipements, médicaments), les services publics (fourniture de gaz, d'électricité, de chauffage), l'alimentation (supermarchés, ventes de fruits, légumes, viandes, oeufs) ou la production agricole (semences, engrais, pesticides).

Les compagnies faisant partie d'autres secteurs d'activité, mais ayant « une grande importance dans la chaîne de production nationale et mondiale » pourront reprendre le travail après obtention d'une autorisation. Les autres entreprises ne seront autorisées à redémarrer leurs activités qu'à partir du 21 mars.

Les transports de passagers par avion, train, voiture, bateau et bus pourront «reprendre progressivement» dans les zones à «risque modéré ou faible» (Wuhan exclu), a indiqué le gouvernement du Hubei, sans avancer de calendrier précis.

La Chine a enregistré 22 morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi la commission nationale de la Santé, faisant état également d'une légère remontée du nombre de nouvelles contaminations.

Le pays où le Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier compte désormais 3158 décès sur un total mondial qui a franchi mardi la barre des 4000 morts. Pékin avait annoncé mardi 17 nouveaux décès.

Le nombre total de contaminations s'inscrit désormais à 80 778 en Chine, sur un total mondial de plus de 117 000.

Hausse des cas en Corée du Sud

Séoul a annoncé mercredi pour la première fois en cinq jours une hausse du nombre de nouveaux cas d'infections au coronavirus, alors que la baisse des derniers jours avait donné à espérer une issue prochaine de cette crise.

La Corée du Sud avait été le premier pays, après la Chine, à enregistrer une très forte propagation de l'épidémie de Covid-19, et demeure l'un des pays les plus touchés au monde.

Au total, 242 nouveaux cas ont été recensés mardi, ont annoncé mercredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), ce qui porte le total de personnes qui ont été infectées en Corée du Sud à 7755. Séoul a déploré six nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 60 morts.

Un nouveau groupe d'infection a été repéré à partir d'un centre d'appel de la capitale. Au moins 90 personnes ont été contaminées, entre les employés de cette entreprise et les membres de leur famille.

« C'est le plus important foyer d'infection à Séoul », a déclaré mercredi à la radio le maire de la capitale Park Won-soon, précisant que des tests de dépistage étaient réalisés auprès d'un demi-millier de personnes travaillant dans le même immeuble.

Plus de 60 % des cas recensés en Corée du Sud sont liés à l'Église Shincheonji de Jésus, une organisation accusée par certains d'être une secte. Une de ses adeptes, une femme de 61 ans, avait assisté à quatre cérémonies religieuses avant d'être diagnostiquée comme porteuse du virus.

Deux officiers de l'immigration thaïlandais testés positifs

Deux officiers de l'immigration de l'aéroport de Bangkok, potentiellement en contact avec des voyageurs, ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, a-t-on appris mercredi auprès des autorités sanitaires du pays.

Il est possible qu'ils soient entrés en contact avec des étrangers ou aient eu à manipuler des passeports , a déclaré Sopon Iamsirithaworn, haut responsable au ministère de la Santé.

Les deux officiers sont tombés malades les 7 et 8 mars. L'un d'eux travaillait dans l'équipe chargée de dépister les travailleurs thaïlandais rapatriés de Corée du Sud, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie. Des investigations sont menées concernant le second agent pour savoir où il était employé.

À ce jour, le royaume compte 59 cas déclarés de coronavirus. Un patient est décédé, 24 sont encore à l'hôpital et 34 sont rétablis.

L'Indonésie annonce un premier décès

Les autorités sanitaires d'Indonésie ont annoncé mercredi un premier décès dû au nouveau coronavirus dans l'archipel d'Asie du Sud-Est, une femme étrangère de 53 ans.

La patiente décédée mercredi « avait plusieurs maladies graves, comme le diabète, l'hypertension, l'hyperthyroïdie, et une maladie des poumons », a expliqué à des journalistes Achmad Yurianto, porte-parole de la cellule du gouvernement dédiée au virus.

Les autorités n'ont pas dévoilé la nationalité de la victime ni son lieu de résidence. Elle était au nombre des 27 cas de contamination par le virus annoncés par les autorités mardi, dont deux étrangers.

Jakarta a détecté début mars ses premiers cas de contamination dans le pays, alors que la Malaisie voisine ou Singapour font état de bilans beaucoup plus élevés.

Fermeture prolongée des parcs Disney à Tokyo

La fermeture de Disneyland et DisneySea à Tokyo a été prolongée de deux semaines, soit jusqu'à début avril, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi Oriental Land, l'opérateur de ces parcs d'attractions.

Ces deux parcs, situés dans la grande banlieue de la capitale japonaise, sont fermés depuis le 29 février et Oriental Land comptait initialement les rouvrir le 16 mars.

L'ouverture initialement prévue le 15 avril de nouvelles zones et attractions dans ce complexe touristique géant, drainant plus de 30 millions de visiteurs par an, a par ailleurs été repoussée à mi-mai au plus tôt, a ajouté l'opérateur.

Ces annonces interviennent alors que le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a recommandé mardi d'étendre de dix jours les mesures exceptionnelles pour contenir l'épidémie de Covid-19 dans le pays, comme les fermetures de lieux touristiques, l'annulation ou le report d'événements publics en tous genres.

Le Japon a recensé actuellement 568 cas de contamination au coronavirus sur son territoire, dont 12 décès.