COVID-19 : fermeture temporaire du Collège Marie de France

Le Collège international Marie de France à Montréal a décidé de fermer temporairement ses classes des niveaux secondaire et collégial à partir de mercredi à cause d'un cas suspect de COVID-19.

La direction de l'établissement d'enseignement a expliqué qu’un élève est suspecté d’avoir contracté le virus. Dans le cas d’une confirmation de la contamination de cet élève, la mesure de fermeture des classes de lycée sera maintenue 14 jours , déclare-t-elle.

S'il s'avère négatif, les cours reprendront rapidement. Sur son site Internet, le Collège ajoute que les élèves pourront néanmoins poursuivre leurs cours en ligne.

De plus, la direction rappelle aux élèves et parents les consignes d’hygiène et les principes de précaution concernant le coronavirus.

Si au cours des dernières vacances votre enfant a séjourné dans un pays ou une zone à risque, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer et de respecter une quarantaine de 14 jours. À ce jour, les élèves ayant séjourné en Asie, en Italie, au Royaume-Uni, en Californie, en Haute-Savoie, dans le Morbihan, l’Oise ou à Madrid sont concernés , indique-t-elle.

Le collège a précisé que le consulat général de France à Québec et l’ambassade de France à Ottawa,en lien étroit avec la direction de l’établissement ont décidé de fermer.

Le Collège international Marie de France dispense les programmes du ministère français de l'Éducation par ailleurs reconnus par Québec. Le collège offre le cours primaire, secondaire et collégial.