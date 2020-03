Pendant plusieurs heures, Mme Richards s'est concentrée sur de nombreuses invraisemblances, selon elle, dans le témoignage du suspect de 23 ans.

Vous l'avez laissée là, morte, n'est-ce pas, M. Schlatter? a lancé l’avocate.

Le jeune homme a catégoriquement nié l'affirmation, et a déclaré que la victime était en vie quand il l'a quittée après s'être embrassés dans une cage d'escalier extérieure dans le village gai de la Ville Reine en 2017.

La Couronne estime que l’homme au centre de l’attention a agressé sexuellement puis étranglé Tess Richey avant d'abandonner sa dépouille.

Tess Richey, sur une photo non datée procurée par sa soeur, Rachel. Le Torontois Kalen Schlatter a plaidé non coupable de meurtre au premier degré en lien avec la mort de la jeune femme. Photo : Rachel Richley

Vous saviez très bien ce que vous aviez fait et vous l'avez laissée là-bas , a soutenu Mme Richards.

Avec sa voix résonnant dans une salle d'audience bondée, la juriste a souligné plusieurs cas dans lesquels Kalen Schlatter a affirmé avoir menti pendant son témoignage - à la fois à des amis et à des policiers en civil.

Menteur?

M. Schlatter, vous mentez à des inconnus, n’est-ce pas? a déclaré la procureure.

Je mens pour des raisons spécifiques , a-t-il répondu.

Ce dernier a semblé rougir pendant une grande partie du contre-interrogatoire et a bégayé à plusieurs reprises. Il a déclaré lundi au tribunal qu'il avait un problème d'élocution qui le poussait parfois à manger ses mots.

Le suspect a également déclaré qu'il avait menti dans une cellule de détention après son arrestation à deux policiers en civil qu'il pensait être des criminels. Il a ajouté avoir exagéré le nombre de femmes avec lesquelles il avait couché afin de leur cacher le fait qu'il était bisexuel.

J'ai menti pour me protéger , a adressé M. Schlatter.

Oui, c’est ce que vous faites, non? a riposté Beverley Richards.

Sperme et salive

Pendant plus de cinq semaines, le jury a entendu des témoignages sur l'accusé de Toronto, qui plaide non coupable pour le décès de la femme de 22 ans.

La cour a entendu que le sperme du suspect avait été retrouvé sur le pantalon de Richey et que sa salive se trouvait à l'intérieur de son soutien-gorge.

Le jury a également vu des images de caméras de sécurité des deux personnes ensemble au petit matin du 25 novembre.

Un extrait montre le duo marchant dans une allée menant à la cage d'escalier extérieure où le corps a été découvert quelques jours après au 582, rue Church. Sur les images, Kalen Schlatter émerge seul environ 45 minutes plus tard, de retour d'où ils venaient.

Kalen Schlatter est accusé du meurtre prémédité de Tess Richey. Photo : Facebook

Vous ne regardez jamais en arrière, n'est-ce pas, M. Schlatter? a fait remarquer la procureure.

Non , a-t-il admis.

Ce que montrent les images

Le suspect assure que la jeune femme avait pris les devants, lui avait d'abord demandé de l'embrasser et lui avait finalement dit de la suivre dans l'allée.

L’avocate de la Couronne a rétorqué que les images de sécurité ne corroborent pas cette version des faits. Elle a montré une vidéo plus tôt dans la nuit, où Mme Richey semblait essayer de héler un taxi avec Kalen Schlatter et son amie Ryley Simard, après avoir quitté le club de drag queens Crews et Tangos.

Voulait-elle rentrer à la maison? , a demandé Mme Richards. Le jeune homme a répondu qu'il ne savait pas si le taxi était pour l'une ou l’autre, mais qu’il a finalement fait signe, parce que le conducteur bloquait la circulation.

Je n'ai empêché personne de monter dans ce taxi , a déclaré Schlatter.

L’avocate a également montré une vidéo de Schlatter se mêlant dans la foule à l'extérieur du club après le dernier appel. Elle a souligné les diverses interactions qu'il a eues avec les femmes comme une indication qu'il essayait d’en séduire une.

C'est ce que vous faites, M. Schlatter. Vous vous accrochez juste aux alentours [du club], pour attendre, n'est-ce pas? , a interrogé la procureure. Nouvelle négation du suspect.

La procureure soutient que l'accusé a étranglé la jeune femme en bas de la cage d'escalier, ce que ce dernier a nié.