COVID-19 : le Bureau de santé de l’est de l’Ontario en mode préparation

Le BSEO Bureau de santé de l’est de l’Ontario a convié les médias de la région à une rencontre d’information sur les préparatifs à une pandémie potentielle dans ses bureaux de Casselman, mardi.

Selon le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario , le Dr Paul Roumeliotis, un plan efficace de communication est essentiel pour bien informer la population en cas de pandémie.

On voit ce qui arrive à travers le monde. C’est donc vraiment important que les gens soient bien informés et sachent quoi faire pour se protéger , mentionne le Dr Roumeliotis.

En raison de la prévalence élevée de maladies chroniques sur le territoire desservi par le BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario , le médecin-hygiéniste n’écarte pas la possibilité, si les cas de COVID-19 se mettent à augmenter soudainement dans la région, d’ordonner l’application de mesures de prévention et de contrôle plus tôt que tard.

Comme [dans le cas] de [la grippe] H1N1, j’ai peur parce que [COVID-19] sélectionne les personnes âgées ou les personnes avec des maladies chroniques. [Ici], on a un pourcentage de ces deux types de population plus élevé que la moyenne ontarienne. On pourrait avoir un taux d’hospitalisation un peu plus élevé que le reste de l’Ontario , pense le Dr Roumeliotis.

Une dernière touche sera d’ailleurs apportée au plan d’intervention en cas de pandémie au cours des prochains jours.

Les autorités sanitaires envisagent notamment l’établissement de centres de prélèvement dans différentes communautés de la région afin d’éviter les débordements dans les urgences.

On va avoir des places ailleurs que dans les hôpitaux. […] Si quelqu’un est malade, il va y avoir des centres [où] des professionnels de la santé […] vont tester les gens , ajoute le grand patron du BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario .

L’Ontario demeure la province la plus touchée au pays avec au moins 36 cas confirmés.