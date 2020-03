Des mesures du budget trouvent écho en Mauricie et au Centre-du-Québec

Des organismes et entreprises de la région se réjouissent de mesures qui se trouvent dans le budget déposé mardi par le gouvernement de la Coalition avenir Québec, alors que le secteur de la santé aurait aimé des mesures plus concrètes.

L'entreprise AddÉnergie, qui produit des bornes de recharge pour véhicules électriques à son usine de Shawinigan, accueille favorablement les investissements annoncés pour l’électrification des transports.

Le signal que le gouvernement nous lance aujourd'hui, c’est non seulement que la lutte contre le réchauffement climatique demeure une priorité, mais ça va encore une fois aider le développement économique et notre entreprise en est un exemple , a déclaré le président d'AddÉnergie, Louis Tremblay.

AddÉnergie compte 185 employés, dont une cinquantaine à l'usine d'assemblage de Shawinigan.

Argent pour les maisons d’hébergement

Le gouvernement du Québec consacrera 181 millions de dollars en 5 ans pour lutter contre la violence conjugale. De cette somme, 120 millions iront au financement des maisons d’hébergement.

La directrice générale de la Maison d'hébergement pour femmes et enfants La Séjournelle, Denis Tremblay, se réjouit de cette annonce.

C’est une excellente, parce qu’on avait vraiment besoin d’avoir un deuxième souffle au niveau des maisons d’hébergement, on est surchargé , a-t-elle expliqué.

La Séjournelle compte l'équivalent de neuf employés à temps plein actuellement et espère pouvoir en embaucher quatre autres grâce aux nouveaux investissements. Elle aimerait aussi pouvoir accueillir plus de femmes et enfants, en ayant un financement basé sur l'hébergement de 12 personnes par jour plutôt que 10.

Manque d’aide pour le personnel de la santé

En santé, il n’y a pas assez de mesures concrètes pour les préposés aux bénéficiaires, selon le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers (CSN) pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, Pascal Bastarache.

On doit absolument s'occuper de l'attraction et la rétention du personnel travaillant , dit-il.

Pascal Bastarache déplore que le gouvernement veuille mettre de la poudre aux yeux et de parler de nouvelles places [en CHSLD] quand présentement, surtout en Mauricie Centre-du-Québec, on n'est même pas en mesure de donner la totalité des soins avec la conjoncture actuelle .

Mesures pour les entreprises en région

Si le deuxième budget du gouvernement Legault offre peu de mesures concrètes pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre en région, certains engagements financiers pour 2020-2021 visent à stimuler les investissements, particulièrement en région.

Une des mesures phares du budget permettra aux entreprises de tous les secteurs d’avoir accès à un nouveau crédit d’impôt si elles investissent pour acquérir de nouvelles technologies, moderniser leurs équipements et améliorer les logiciels de gestion.

Le pourcentage de crédit d’impôt variera en fonction de l’indice de vitalité où est située l’entreprise.

Dans la région, un crédit d’impôt majoré de 15 % sera offert aux entreprises de la Mauricie et il augmente à 20 % pour celles de La Tuque, Mékinac et Shawinigan, qui figurent parmi les secteurs les plus dévitalisés de la province.

On voit qu’il y a une bonification au niveau du développement économique, c’est un élément qui va répondre aux besoins des régions. Suzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec

Le gouvernement estime qu’environ 10 000 entreprises pourraient bénéficier de cette mesure au Québec, chaque année.

Des projets d’infrastructures en Mauricie et Centre-du-Québec

Bien que le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 prévoit 130,5 milliards d’investissements d’ici 2030, on peut compter seulement une poignée de projets pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

On y retrouve les projets d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence et du bloc opératoire de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, à Victoriaville, de même que la réfection de l’urgence de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan, mais aucune enveloppe budgétaire n'est dédiée à ces projets.

La réfection de la dalle du pont Laviolette et le pont de la route 138 au-dessus de la rivière Batiscan, annoncés plus tôt cette semaine, figurent dans le plan.

On prévoit aussi la construction de deux nouvelles écoles à Drummondville.

Le réaménagement de la route d’Obedjiwan entre La Tuque et le lac Ashuapmushuan se poursuit avec des investissements de 10,6 millions de dollars cette année. À terme, le gouvernement investira plus de 77 millions de dollars pour refaire cette route.

Réduction de la taxe scolaire

Le plan de réduction graduelle de la taxe scolaire continue de se matérialiser dans le budget 2020-2021, 247 millions sont prévus à cet effet. À terme, la mesure réduira la facture annuelle de 509 $ pour une résidence de 275 000 $ en Mauricie. La réduction atteindra 477 $ pour le Centre-du-Québec.

De l’argent pour l’UQTR?

Les investissements de 15 millions de dollars pour la recherche dans les universités régionales et de 14 millions de dollars pour la poursuite du développement de la filière de l`hydrogène pourrait permettre à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) de mettre la main sur de nouvelles sommes d’argent.

Le projet de campus de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières à Terrebonne  (Nouvelle fenêtre) n’est pas du tout évoqué dans le budget.

Transfert des fonctionnaires en région

La promesse électorale du premier ministre François Legault de décentraliser la fonction publique est en voie de se concrétiser, même si aucune somme n’est spécifiquement allouée à cette mesure en ce moment.

Au total, 5000 fonctionnaires seront relocalisés en région dans un horizon de 10 ans. Une étude des besoins a été déjà été menée et le gouvernement prévoit annoncer les détails d’une première vague de déploiement plus tard au printemps.

D’après les informations d’Amélie Desmarais, de Marilyn Marceau et de Catherine Paradis