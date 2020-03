Un meurtrier de retour en cour après avoir agressé sa voisine d’une résidence pour aînés

L'agression présumée aurait été commise par Denis Paulet, locataire aux Résidences Soleil Manoir du Musée situées sur la rue Frontenac, à Sherbrooke, en novembre dernier. Soit quelques mois après sa libération conditionnelle.

Gilles Lavoie, directeur régional des Résidences Soleil pour l’Estrie, affirme que Denis Paulet ne les avait jamais informés de ses antécédents judiciaires. Comme toutes les personnes qui viennent faire une visite chez nous, il s’est présenté. Il a fait une belle visite [comme] un bon monsieur , se souvient M. Lavoie.

Ce dernier explique que Denis Paulet leur avait fait part qu’il travaillait dans une maison de transition la nuit. Un emploi qui allait bientôt se terminer. Il nous a dit qu’il avait besoin de trouver une résidence près de son travail , poursuit Gilles Lavoie.

Ça aurait été le fun que la résidence soit informée par la Commission des libérations conditionnelles [du Canada]. Gilles Lavoie, directeur régional des résidences Soleil pour l’Estrie

Si on l’avait su, ça ne veut pas dire qu’on ne l'aurait pas pris, mais on aurait peut-être été plus porté à faire une surveillance plus étroite , nuance-t-il, toutefois.

Aucune obligation légale de vérifier les antécédents

Selon Me Miriam Morissette, l’avocate-conseil du Regroupement québécois des résidences pour aînés, il n’y a aucune obligation de vérifier les antécédents judiciaires d’une personne qui souhaite louer un logement dans une résidence pour aînés.

On est dans une société qui favorise la réhabilitation des individus, explique-t-elle. Ces gens-là, bien qu’ils soient d’un âge avancé, devront quand même se trouver un milieu de vie , continue-t-elle.

Selon elle, il en revient à toute personne qui a un casier judiciaire de faire preuve de bonne volonté à l’égard de leurs futurs propriétaires.

Habituellement, les gens qui louent des appartements [dans une résidence] vont divulguer des informations pertinentes sur leur état de santé et sur leur comportement. Ils sont souvent accompagnés par des membres de leur famille ou des intervenants du réseau social. Si la personne a des antécédents [judiciaires], c’est important qu’elle le divulgue au moment de la prélocation. Miriam Morissette, avocate-conseil du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Elle nuance toutefois qu’ à partir du moment où on constate qu’un individu a des antécédents criminels ou judiciaires, on doit faire la démonstration que ces antécédents posent un problème pour la sécurité des autres locataires dans un même immeuble .

Car tous les antécédents ne seraient pas problématiques, selon elle. Il faut également regarder si la personne a fait l’objet d’un pardon dans le passé , conclut-elle.

De son côté, Gilles Lavoie avance que pour le moment , aucune mesure n'a été prise pour vérifier les antécédents des nouveaux locataires des Résidences Soleil de l'Estrie. Ce qu'il faut regarder en premier, ce sont les droits et libertés de la personne. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre direct pour le faire automatiquement , dit-il.

Avec les informations de René Cochaux