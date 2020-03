Deux résidentes d'Ottawa et de Gatineau racontent leur vie sous quarantaine en Italie

Tous les rassemblements, y compris les événements sportifs, sont présentement interdits, et ce jusqu'au 3 avril. Il en est de même pour les messes, les mariages et les enterrements.

La Gatinoise Rachel Gaulin réside à Naples, en Campanie, où la quarantaine a débuté lundi soir. Mardi matin, on y recensait 127 cas de COVID-19, sans toutefois qu’un décès ait encore été rapporté dans la région.

En ce premier jour de confinement, la gatinoise Rachel Gaulin a remarqué un changement d'humeur à Naples. Photo : Radio-Canada

Elle se dit prête aux trois prochaines semaines de quarantaine, qu’elle qualifie d'essentielles pour freiner les avancées du coronavirus en Italie.

On doit endiguer la propagation du virus. Rachel Gaulin, Québécoise résidente de Naples

Moi pour ma part je vais me remettre à l'italien, que j’avais un peu négligé ces derniers temps, on prépare les rapports d'impôt… Tout le monde a sa petite recette, mais on est rendu à être un peu plus casaniers , a rapporté Mme Gaulin en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, mardi.

La veille, le premier ministre italien, Giuseppe Conte, avait décrété que des mesures d'urgence seraient appliquées sur l’ensemble du territoire, alors qu’une première quarantaine avait été imposée, samedi, pour une bonne partie du nord de l'Italie. Le chef du gouvernement a soutenu que les Italiens ne devraient sortir de chez eux que pour aller travailler ou pour des raisons urgentes.

Travailler, ou rester chez soi

Si vous devez travailler, il faut avoir une preuve qu’on possède un lien d'emploi qui oblige de se déplacer , explique Rachel Gaulin, qui a confirmé que les services de base, tels les taxis, le transport en commun, et les supermarchés sont ouverts au public — toutefois avec des horaires restreints.

Même les supermarchés seront fermés le weekend , raconte la Gatinoise, en ajoutant qu’ il se peut aussi que certains supermarchés limitent le nombre de personnes à entrer, ou donnent des tickets, pour éviter que les gens fassent comme hier quand la quarantaine a été décrétée, et qu'ils dévalisent les comptoirs de certains supermarchés .

Sous quarantaine dans la première « zone rouge » d'Italie, Lauriane Soutif quitte rarement son studio. Photo : Radio-Canada

La question de l’emploi est devenue plus inquiétante que prévu pour Lauriane Soutif, une Ottavienne de 28 ans qui enseigne l’anglais en Italie depuis un an. Parce qu’elle travaille pour une école privée, elle ne sera pas payée pendant la fermeture des écoles.

Je suis payée à l’heure. Moi si je ne travaille pas, je n’ai pas d’argent. Lauriane Soutif, enseignante d’anglais

L'enseignante réside à Bracca, en Lombardie, à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Milan, près du premier centre d’éclosion du coronavirus en Italie. Elle a rarement quitté son studio de 35 m2 depuis que sa quarantaine a débuté.

Pour gagner sa vie sans quitter son logis, elle tentera de commencer un nouvel emploi en tant qu’enseignante d’anglais pour Wallstreet English, une entreprise d'enseignement d’anglais comme langue seconde, qui a annoncé qu’elle mettra sur pied une plateforme d’enseignement en ligne pour aider les enseignants et les étudiants touchés par les fermetures scolaires occasionnées par la crise du coronavirus.

J’essaie de faire des leçons sur Skype et sur Facetime, comme ça j’espère pouvoir me permettre de m'acheter de la nourriture , explique Mme Soutif.

À force de rester chez soi, la peur s’installe

Plus les jours passent, plus Lauriane Soutif s’inquiète. Seule, chez elle, la peur la gagne.

Tout le monde l’a, c’est juste qu'on ne le sait pas encore , lance-t-elle, en référence au fait que les symptômes du COVID-19 peuvent prendre entre 15 et 20 jours pour se manifester.

C’est ça la peur de tout le monde. On ne sait pas si on l’a ou non. Et on ne peut pas aller à l'hôpital pour [consulter] parce que l'hôpital est déjà rempli , ajoute-t-elle.

L'Ottavienne dit aussi s’inquiéter qu’elle pourrait manquer de nourriture. Ce matin je suis allée au supermarché pour aller faire mes courses, et j'ai dû acheter beaucoup de choses parce que j’ai peur que tout va complètement fermer , a-t-elle confié, en soulignant toutefois que certaines personnes ignorent les directives du gouvernement.

Elle déplore le fait que malgré le danger de propagation du virus, il y a des gens qui sortent, qui promènent leurs chiens. On n’a pas le droit de sortir comme ça, mais les gens le font quand même .

Avec les informations de Claudine Richard et de Mathieu Nadon